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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

玉山銀土城分行1行員今確診：已全面消毒、營運不影響

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山銀行土城分行1位行員於今（2）日經衛生主管機關通知確診，玉山銀指出，原分行所有同仁已遵循防疫相關規定進行居家隔離。玉山銀行表示，分行已完成全面清潔消毒，同時啟動防疫應變機制，分行營運不受影響。

根據統計，國內目前至少有2７家金融機構有員工確診，包括：富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）、新光金（2888）、永豐金（2890）、日盛金（5820）、中國人壽（2823）、安泰銀（2849）、板信銀、群益證券（6005）、元大金（2885）、遠東商銀、上海商銀（5876）、王道銀行（2897）、凱基銀行、台中銀行（2812）、陽信銀、南山人壽第一金、華南金（2880）、合庫金（5880）、台銀、彰銀（2801）、法國巴黎人壽與星展銀行、花旗銀，染疫銀行員人數接近60人。

玉山銀行 凱基銀行

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