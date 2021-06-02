金管會幫澄清 公股買高端是客戶下單非投資

高端（6547）今（2）日再度跌停鎖死，金管會下午緊急發布新聞稿幫公股行庫澄清網路謠言，並沒有持有高端股票，至於旗下公股證券經紀商是受客戶委託下單，非公股之投資。金管會並提醒投資人，應該審慎判斷相關投資訊息，且金管會若發現有人散布不實流言，將移送檢調。

金管會新聞稿指出，有關媒體報導公股行庫買進高端股票，財政部已於今日發布新聞稿澄清公股金融事業均未持有高端股票，報導內容與事實不符；另公股證券經紀商係受客戶委託下單買賣，非屬公股金融事業之投資。

金管會亦表示，股市已建立監視制度，對有價證券執行監視查核，金管會將持續督導證交所及櫃買中心依其所定「股市監視制度辦法」等規定，加強執行有價證券之監視作業，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定有價證券，致價量異常之具體事證，即依相關規定辦理，並移送檢調單位偵辦，以維護投資大眾權益及市場交易秩序。

金管會呼籲，關於網路流傳公股金融事業買賣高端疫苗股票一事，財政部既已澄清，故請投資人勿再轉傳或散布相關錯誤資訊，避免觸法；另由於社群媒體發達，各種消息管道來源眾多且傳播速度快，提醒投資人應慎思明辨相關訊息之正確性，並依本身之風險承受能力，謹慎投資，保障自身權益。