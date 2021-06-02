這銀行好佛心！加碼員工防疫福利 給假也給錢

在國內近期遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，素以幸福企業聞名的合作金庫銀行，對於員工防疫措施及福利又加碼了，合庫身為國內銀行分行家數最多，員工人數高達8千餘人，如何能在疫情之下妥善照顧員工健康並安定工作情緒，一直都是合庫大家長雷仲達董事長心繫的重點。

合庫面對嚴峻疫情，因應員工家庭照顧之需，配合政策給予「防疫照顧假」，但因法令屬無薪給假，雷董事長為減輕員工家庭照顧壓力，指示實施優於法令規定的防疫照顧假，即額外給予7日有薪的防疫照顧假，不併入事、病假額度，原訂期限至5月28日止，已有超逾700人次申請。如今這波疫情尚無明顯趨緩跡象，合庫為了讓員工能持續照顧家庭，在雷董事長指示之下，除延長防疫照顧假期限至6月14日外，並續自5月29日起至6月14日止再給予7日有薪的防疫照顧假，一樣不併入事、病假額度，也就是說兩段期間最多得申請14日有薪的防疫照顧假，可謂是優於同業的防疫福利措施。

另為達到最佳防疫成效，合庫也鼓勵員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予二日的有薪疫苗接種假，讓員工能舒緩接種後身體的不適。對於有經通報確診者之單位，如因未被匡列但有疑慮之員工，合庫也有補助其篩檢費用，每人最高3,000元。合庫表示配合上述接種疫苗與篩檢措施，期能讓員工染疫風險降到最低。

合庫在疫情期間，除全力配合政府防疫指引，執行各項營運不中斷機制，包含異地/異樓層辦公、居家辦公、分流彈性上下班及緊急備援等措施外，並嚴密觀察疫情發展，落實各項防疫措施及通報機制，在雷董事長帶領之下，期盼和廣大的客戶及員工一起平安渡過此次疫情。