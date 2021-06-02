快訊

直播／大規模接種計畫今公布拚速打疫苗 指揮中心下午2時說明

4住宿生確診！ 文化大學宿舍345人今急快篩 已3人陽性

「港版那斯達克」吸金 恒生科技ETF磁吸百億元港幣

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
南方東英恒生科技指數ETF吸引國際投資人關注。資料來源：南方東英官網
南方東英恒生科技指數ETF吸引國際投資人關注。資料來源：南方東英官網

香港南方東英發行的南方東英恒生科技指數ETF（3033.HK）為全球第1支追蹤恒生科技指數的ETF，在海內外資金追捧下，該ETF規模已突破港幣100億元。南方東英恒生科技指數ETF也參與港交所和上交所的ETF互掛，未來中國資金進場，可望進一步帶動表現。

台灣連結恒生科技指數的代表產品，有統一證券發行的統一恒生科技指數N（020021）和新光投信的新光恒生科技指數基金，分別是股市中可交易的ETN以及共同基金。

香港恒生科技指數有「港版那斯達克」之稱，被視為中國新經濟的發展指標。香港南方東英最早發行連結的ETF，上市首日曾創下港交所ETF成交額之最，單日金額超過港幣30億元。

該ETF自2020年8月底上市以來，報酬率約9.35%，受惠海內外資金追捧，規模大幅成長，近期已突破港幣100億元大關。

南方東英表示，南方東英恒生科技指數ETF已參與港交所和上交所的ETF互掛計畫，成功打入中國市場，在中國大陸募集人民幣11.7億元，將在上市前流入該ETF，未來規模預期進一步成長。

ETF 港交所

延伸閱讀

官方突襲調查 香港六四紀念館暫關閉

貨櫃三雄盤中創高 運輸股大吸金

台股站回17,200關卡 運輸類股續吸金

香港六四紀念館恐不保 王丹：建議改設美國

相關新聞

富士康：深圳觀瀾園區樓頂起火已撲滅 不影響生產

6月2日，有媒體報導稱，廣東深圳龍華區觀瀾富士康起火，現場火光沖天，黑煙瀰漫，不時傳來爆燃聲，起火建築為C11號樓，消防...

保持速度領先優勢 中國大陸啟動研製時速400公里高鐵

中國大陸中國科學院院士翟婉明近日在出席公開活動時透露，歐洲、日本正不斷研製更高速度的高速列車，為保持中國大陸在速度領域的領先...

兩岸醫界分享「方艙醫院」經驗 攜手協助台灣抗疫

台灣本土疫情嚴峻，中國大陸除了宣布願意捐贈疫苗外，以多種方式伸出援手。1日下午，一場主題為「方艙醫院與防疫體系」視訊交流會將...

陸房企 員工薪資兩樣情

儘管房企去年增收不增利，但員工薪酬兩樣情，中國恒大12.3萬員工漲薪6.5%，平均薪酬人民幣23.5萬元（新台幣101萬...

恒大總裁年薪8.8億 冠房企

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每...

滬港ETF互通 投資人追捧

滬港指數股票型基金（ETF）昨（1）日開通，上海證券交易所和香港交易所同步舉行ETF產品在兩地上市交易。上交所指，首支滬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。