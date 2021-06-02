「港版那斯達克」吸金 恒生科技ETF磁吸百億元港幣

香港南方東英發行的南方東英恒生科技指數ETF（3033.HK）為全球第1支追蹤恒生科技指數的ETF，在海內外資金追捧下，該ETF規模已突破港幣100億元。南方東英恒生科技指數ETF也參與港交所和上交所的ETF互掛，未來中國資金進場，可望進一步帶動表現。

台灣連結恒生科技指數的代表產品，有統一證券發行的統一恒生科技指數N（020021）和新光投信的新光恒生科技指數基金，分別是股市中可交易的ETN以及共同基金。

香港恒生科技指數有「港版那斯達克」之稱，被視為中國新經濟的發展指標。香港南方東英最早發行連結的ETF，上市首日曾創下港交所ETF成交額之最，單日金額超過港幣30億元。

該ETF自2020年8月底上市以來，報酬率約9.35%，受惠海內外資金追捧，規模大幅成長，近期已突破港幣100億元大關。

南方東英表示，南方東英恒生科技指數ETF已參與港交所和上交所的ETF互掛計畫，成功打入中國市場，在中國大陸募集人民幣11.7億元，將在上市前流入該ETF，未來規模預期進一步成長。