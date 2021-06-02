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新台幣貶值0.8分 午盤暫收27.645元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（2）日貶值0.8分，暫收27.645元兌1美元，成交金額6.23億美元；新台幣上午盤最低達27.647元兌1美元，貶值1分。

美股周一漲跌互見，道瓊工業指數（00668）小漲0.1%，收34,575.31點；標普500指數小跌0.1%，收4,202.04點；那斯達克指數跌0.1%，收13,7386點；費城半導體下跌0.4%。

美股周一僅道瓊工業指數收紅，台股早盤以17,192.91點開高，一度拉升至17,274.66點，新台幣早盤以27.62元兌1美元，升值1.7分開出，近午盤由升轉貶。

新台幣上午盤最低為27.647元兌1美元，貶值1分，最高為27.574元兌1美元，升值6.3分，午盤以27.645元兌1美元暫收。

新台幣 美股

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