新台幣貶值0.8分 午盤暫收27.645元
新台幣今（2）日貶值0.8分，暫收27.645元兌1美元，成交金額6.23億美元；新台幣上午盤最低達27.647元兌1美元，貶值1分。
美股周一漲跌互見，道瓊工業指數（00668）小漲0.1%，收34,575.31點；標普500指數小跌0.1%，收4,202.04點；那斯達克指數跌0.1%，收13,7386點；費城半導體下跌0.4%。
美股周一僅道瓊工業指數收紅，台股早盤以17,192.91點開高，一度拉升至17,274.66點，新台幣早盤以27.62元兌1美元，升值1.7分開出，近午盤由升轉貶。
新台幣上午盤最低為27.647元兌1美元，貶值1分，最高為27.574元兌1美元，升值6.3分，午盤以27.645元兌1美元暫收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言