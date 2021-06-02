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十張美食外送平台信用卡懶人包 最高回饋13％

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣疫情尚未趨緩，民眾只能在家防疫，不過一天三餐煮久了也會膩，各飯店、餐廳體恤大家苦無烹飪靈感，紛紛推出外送外帶優惠。除了餐廳的外帶優惠外，各銀行也跟美食外送平台合作，提供刷卡回饋， Money101幫大家整理了10張有外送平台優惠的信用，讓消費者在家享受美食的同時也不要忘了省荷包！

星展最高13%回饋 在家吃美食享優惠

各銀行信用卡除了提供UBER Eats及foodpanda兩大外送平台優惠外，也有業者跟有無外送及Foodomo合作，提供了銀行卡友專屬的優惠序號，只要是符合規定的卡友，結帳時輸入序號即可享有折扣。其中，星展銀行提供6月底前申辦之新戶於UBER Eats及foodpanda兩大外送平台最高13％ 的回饋，另外針對舊戶也有提供UBER Eats指定優惠序號，結帳時輸入即可折抵120元！

中國信託英雄聯盟卡則提供Uber Eats、foodpanda、有無外送及Foodomo四個美食外送平台最高10%現金回饋，此外，Uber Eats APP新會員只要綁定中國信託全卡別，結帳時輸入指定優惠序號，單筆消費不限金額即可現折100元。

永豐銀行DAWHO卡則是主打在foodpanda和Uber Eats 消費回饋5%，加上國內一般消費回饋2%，最高可以享7%回饋；使用新光銀行新光三越聯名卡在foodpanda及Uber Eats消費，最高則是回饋10%，每月上限NT$100，同時，新光銀行也給出了多組優惠序號，滿足不同卡友的訂餐及生鮮外送需求。

Money101總經理朱本傑提醒，多數信用卡皆針對美食外送平台提供回饋及優惠，鼓勵民眾多利用優惠即可享受美食，也配合政府在家防疫減少外出。同時消費者也要注意外送回饋等相關規定，大部分都有金額上限，而折扣碼亦有新舊會員之分，多數優惠序號僅提供該平台新會員首購使用，建議消費者下單之前應多加留意。疫情嚴峻之際，減少非必要的外出，在家享用便利的外送平台服務，相信疫情趨緩指日可待！

中國信託 Uber 疫情

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