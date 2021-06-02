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恒指藍籌新貴名單出爐 緊盯6月入局後恒指變化

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新一季恒生指數檢討結果於5月21日出爐，這次有三檔藍籌新貴納入恒指，名單將於6月7日落實，屆時恒指成份股數目將增至58隻。法人說，投資人可從近期這三檔個股走勢，在6月正式納入恒指後，觀察恒指股價變化，並透過恒指權證尋找可投資的契機。

這次恒指加入了三檔身處不同行業的恒指新成員，包括信義光能(00968)、比亞迪(01211)及碧桂園服務(06098)。走勢上，三者股價近日不約而同展開升勢。

當中，比亞迪股價近日回至250天線見支持，並先後突破10及20天線，現挑戰50天線，MACD轉正，14天RSI升至51。信義光能股價同樣展開新升勢，在連升五個交易日後，股價已重返多條平均線之上，重回12.5至15元間的區間，多個技術指標同步翻多。碧桂園服務股價則沿50天線向上推進，並向上測試20天線，逐步逼近上市高點83.95元，14天RSI升至52，MACD正差距增加。

麥格理證券表示，投資人只要使用原本的股票證券戶，便可用小資金輕鬆參與恒生指數的漲跌，讓投資組合更多元。且多空均可操作，投資人可依據對市場趨勢的判斷，看漲買認購、看跌買認售權證。另外，投資恒指權證也沒有保證金追繳的問題，最大損失僅限於購買權證所支付的小額權利金，風險相對有限。

認售權證 比亞迪

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