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純網銀第一例！LINE Bank員工染疫 公司營運不受影響
市場傳出，純網銀LINE Bank有員工確診新冠肺炎，為純網銀員工染疫首例，此一消息已獲得LINE Bank證實。LINE Bank今（1）日晚間表示，該行確診員工工作地點已進行全面消毒，並請相關員工進行健康自主管理。後續環境衛生安全維護，以及同仁防疫關懷，已依照衛生局建議辦理。
LINE Bank強調，營運不受影響，維持正常營運，客戶權益亦不受影響。
LINE Bank指出，該行已於約三周前即已啟動分區與居家辦公，於疫情期間落實防疫措施，並呼籲用戶與同仁多留意身體健康。
LINE Bank於4月22日正式開業，為國內第二家開業的純網銀，該名確診員工於5月24日快篩陽性，5月26日內部公告PCR陽性確診。
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