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純網銀第一例！LINE Bank員工染疫 公司營運不受影響

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
國內第二家純網銀LINE Bank於4月22日對外開業。 圖／LINE Bank提供
國內第二家純網銀LINE Bank於4月22日對外開業。 圖／LINE Bank提供

市場傳出，純網銀LINE Bank有員工確診新冠肺炎，為純網銀員工染疫首例，此一消息已獲得LINE Bank證實。LINE Bank今（1）日晚間表示，該行確診員工工作地點已進行全面消毒，並請相關員工進行健康自主管理。後續環境衛生安全維護，以及同仁防疫關懷，已依照衛生局建議辦理。

LINE Bank強調，營運不受影響，維持正常營運，客戶權益亦不受影響。

LINE Bank指出，該行已於約三周前即已啟動分區與居家辦公，於疫情期間落實防疫措施，並呼籲用戶與同仁多留意身體健康。

LINE Bank於4月22日正式開業，為國內第二家開業的純網銀，該名確診員工於5月24日快篩陽性，5月26日內部公告PCR陽性確診。

LINE 網銀 LINE Bank連線商業銀行

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