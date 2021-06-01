純網銀第一例！LINE Bank員工染疫 公司營運不受影響

隨著疫情持續升溫，民眾搶買「防疫保單」大爆單，於此同時，卻陸續有產險業者宣布停售商品，有立委就此直言批評：「保險公司是穩賺才賣、賠錢就不賣？」對此，金管會保險局指出，目前已召集仍有銷售「防疫保單」的14家產險公司。

2021-06-01 16:58