台新金2條件喜併保德信人壽 6年內三工具出清彰銀持股

台新金控（2887）將喜迎保德信人壽，成為台新金控第三支引擎，未來保德信人壽將改名台新人壽，保德信人壽員工全數留任，也並將另聘新董事長與總經理人選。與此同時，台新金與彰銀、財政部恩怨，也將隨著台新金同意金管會開出的有條件式核准化解。

台新金控總經理林維俊今（1）日晚間，透過線上記者會方式，指出此次金管會的有條件式核准，一共有兩個條件。第一，所有承諾書必須經過董事會核准，今天下午已經召開臨時董事會完成；第二，將彰銀股票交付給台灣銀行保管，雙方簽訂好保管契約，並將股票撥交，由台灣銀行出具保管財產清單，目前已經正執行，這兩天最遲將可完成。

林維俊指出，完成後將函報給金管會取得認可，等待金管會給出最終核准函，也因此，最終正式交割日必須尊重主管機關。

而會如何出脫彰銀持股？對象是否包含財政部？林維俊指出，持開放態度，只要是為股東權益考量為重，台新金將會在6年內用三種工具出清，包括現股處分盤後鉅額交易、交換特別股、交換債，其中，交換特別股與交換債不會超過三分之一，優勢為三種工具彈性，不會對彰銀股價產生衝擊影響。

台新金2005年以每股26.12元標下彰銀發行的14億股私募乙種特別股，總金額365.68億元，自此躍升彰銀（2801）第一大股東，目前持有彰銀22億5,130萬6,956股，占彰銀股本22.55%。台新金也在今年股東會討論事項中，規劃發行8億股己種記名式交換特別股。

林維俊解釋，交換特別股如果獲得股東會與金管會同意，特性會交換成一股彰銀股票，因此在發行當下，就會當作處分彰銀持股。他舉例，假設2年後發行1億特別股，就等同同時處分1億彰銀股，雖然正式轉換會在7年之後，但滿7年後，就可以用1比1比率進行行使交換全。

而在把彰銀股票交付保管期間，林維俊表示，這時間所領的股利將不屬於台新金控。