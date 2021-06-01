本土疫情嚴峻 新壽給確診保戶2大理賠通融因應措施

新光人壽因應新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，針對保戶確診罹患covid-19，給出兩大各項理賠融通因應措。

（1）健康險將不主張除外責任，依保障內容給付。若治療需求住進負壓隔離病房，有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。

（2）經確診新冠肺炎（若僅快篩結果為陽性，需經PCR篩檢結果確診），因醫療機構無病房可供住院治療而至集中檢疫所（含專責防疫旅館）中治療（不包括居家隔離或居家檢疫），檢附下列文件，均視為一般住院治療，予以從寬給付。

檢附文件說明：

①政府機關或醫療機構開立的確診證明。

②集中檢疫所（含專責防疫旅館）的入住證明。

（3）新冠肺炎疫情警戒升級達第三級（含）以上時，若保戶依其病況及療程（如：癌症化療…等）原應住院接受治療，但就診醫院因疫情致醫療量能不足，而經醫囑註明因醫院滿載導致無法入院而改採醫院門診治療，本公司將視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金，落實公平待客原則，關懷保戶的理賠服務。

第二，理賠申請方式：

（1）可至新光人壽官網使用線上理賠申請服務，註冊／登入官網會員專區>理賠專區>理賠申請服務；另本公司自110年05月21日起提供「線上快速通關理賠EXPRESS」措施，使用線上理賠申請得將理賠申請文件拍照／掃描以e-mail的方式寄至指定電子信箱，經初審符合條件的申請案件，立即進行審核，最快於1個工作日內核賠。

（2）可於新光人壽官網下載理賠申請書或自行郵寄至本公司北中南理賠單位。

（3）可透過業務員行動送件「保險業保全理賠聯盟鏈」功能，提供全年無休24小時不中斷的保險服務。