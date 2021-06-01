防疫保單每分鐘賣257張 疫苗險1.5個月內賣近31萬件

新冠本土疫情相當嚴峻，全民瘋買防疫保單，據金管會最新統計，截至昨（5/31）日為止，防疫保單已賣破504萬件，相距5月26日時的430萬件，等於二個工作日就賣破74萬件，可見擔心之前停售效應，民眾是搶著買。此外，第二批疫苗反台，醫護人員都打不夠，一般國人已開始「超前部署」，自4月17日正式開賣以來，富邦產、安達產與兆豐產三家疫苗險，短短一個半月也已大賣30.9萬張，保費收入已達到8,938萬元，成為下一波全民瘋搶的險種。

保險局副局長張玉煇今日表示，截至昨（5月31）日為止，國內11家產險、31張防疫保單共計已銷售達到504萬件，跟5月26日統計時的承保430萬件比較，短短二個工作日就賣逾74萬件，等於每一分鐘賣出257張，速度相當驚人！

總銷售金額方面，截至5月31日止，所有防疫保單總交易金額達25.86億元，較26日時的保費收入19.86億元，亦增加了6億元之多。

至於理賠方面，雖然銷售破500萬件，但截至5月底止，所有產險合計理賠1,237多件，總金額為9,339多萬元。

其中台產（2832）有隔離就賠的防疫神單，目前核保出單共計287萬件，理賠878件，占總理賠件數的71%，總理賠金額為8,433萬元。台產理賠也有加速的情形，相較於5月17日理賠475件、5月26日理賠631件，截至31日又增至247件，連同假日來算，平均每天都增加理賠將近50件。

此外，民眾投保疫苗險也相當踴躍，據保險局最新統計，自4月17日正式核准富邦產與安達產險銷售以來，加上近來核准的兆豐產險疫苗險加入開賣，截至31日止，總承保係數達到30萬9000多件，總銷售金額達到8,938萬元，主要因為疫苗險比較便宜的關係，平均每件約289元左右。

若以增加速度來看，台產理賠件數快速增至631件，若較5月17日理賠件數為475件，短短7天內暴增156件，等於平均每天理賠案22件。

目前市面上仍有11家產險公司，包括富邦產險、兆豐產險等，共31張防疫保單仍在市面銷售，包含疫苗險，6月起也即將開放在網路上銷售防疫保單，除此之外，壽險業也有許多免等待期並附加多項染疫增加理賠的「泛防疫保單」在熱銷。不過理財專家還是提醒，民眾在投保前還是需要充分了自己的需求，了解各家理賠條件後，再進行投保。