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台新金併保德信 6年內處分22.5%彰銀持股

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台新金（2887）今（1）日下午5點半在證交所舉行重大訊息記者會，台新金總經理林維俊主持，林維俊指出，金管會已經同意台新金取得保德信國際人壽100%股份申請案，同時，台新金控將會決定處分22.5%彰銀持股，換取100%投資且屬薄險業務的保德信人壽。

林維俊指出，台新金在去年8月董事會，決議併購保德信人壽，並向金管會遞件申請，經過多次說明，台新金控獲發有條件核准函，並在今天招開臨時董事會，決定通過該核准函的核准條件。

未來在報送金管會完成交割條件後，保德信人壽將正式加入台新金，屆時台新金控將在銀行、證券，擁有壽險第三支引擎。

林維俊並指出，台新金控投資彰銀取得經營權至今，爭議未決，這期間台新金錯過許多投資機會，以及其他拓展業務版圖機會，必須重新思考調整發展策略。

因此，綜合考量台新金核准條件，以及解決彰銀多年困擾，順利發展金控版圖，林維俊指出，與金管會溝通後，將配合將台新金持有的彰銀股份，全數交給台灣銀行保管，規劃在6年以適當方式、適時處分這部分的持股。

此外，台新金也向金管會承諾，開始出售彰銀持股後，將不再對彰銀行使股利受配權以外的權力，包括對彰銀董事人選不提名與推薦。

而未來併購保德信人壽後，將會留任人壽全體員工，提供多元化金融商品與優質服務。

林維俊在5月台新金法說會中透露，台新金併購保德信人壽的最新進度，仍持續積極與主管機關金管會溝通，並向保德信美國總部展延併購期限，目前隨時與保德信保持聯繫，讓對方知道掌握最新進度。

台新金控 彰銀 金管會

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