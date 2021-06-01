髮夾彎！黃天牧視訊董總拍板 半數居家隔離分行得停業

因應國內新冠疫情嚴峻，金管會主委黃天牧今（1）日邀銀行公會全國及全體國銀董事長及總經理，召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，祭出監理寬容「三箭」，同時金管會經研議後，將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業之原因，可停業後再跟金管會備查。

銀行局主祕童政彰說，此次放寬銀行分行得暫停營業，是依據銀行法51條授權，分支機構營業時間的彈性調整到單一分行暫停營業，法律依據上是沒有問題。至於之前都說要疫情有變化才調整，但金管會今天卻宣布可暫停分行，童政彰說，因為隨疫情變化，銀行實務作業上已經產生問題了，以目前採AB班分班分流，一半行員若已受到隔離，基本營運功能沒辦法營運，因此滾動式調整，才會在今天宣布只要一半以上居家隔離就可以自行停業後備查。目前已有一家銀行有二位行員確診，造成跟行員有接觸過的行員都需要居家隔離，已產生實務上的困難，因此考量調整。

據銀行局主祕童政彰轉述黃天牧在視訊會議上表示，銀行員工的健康安全以及民眾、企業對金融服務的需求，均是深受重視的，金管會相關措施規劃均儘量兼顧兩者的平衡，並考量銀行服務在經濟體系中的重要性。除日前已宣布之彈性調整每日營業時間與營業範圍、減少面對面之替代性處理方案等外，金管會於今日會議中亦說明金融檢查之因應調整三大措施。

措施一是調整檢查計畫：採取非現場檢查方式，聚焦於重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔。

措施二是展延申報資料之期限：檢查缺失改善情形之函報期限得申請展延，以不超過1個月為原則；單一申報窗口除特定報表外，其餘報表申報截止日均展延5日。

措施三是調整內部稽核作業。金融機構稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位得於兼顧內部控制有效、內部稽核功能發揮及稽核人員安全等原則下，自行衡酌查核方式。

本次會議意見交流時，有銀行提出分行行員整批居家隔離，導致人力調派困難之問題。金管會經研議後，將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業之原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查。銀行亦須將暫停營業之配套措施於營業場所及網站上公告，俾利客戶知悉。

金管會強調，對於銀行防疫措施是隨疫情狀況作滾動式檢討，希望在行員安全及客戶需求之間取得最大平衡。金管會也再次呼籲，請民眾儘量多利用自動化設備及網路銀行等線上服務，必要時才臨櫃辦理業務。