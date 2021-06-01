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又有防疫保單停售？金管會：這14家還買得到
隨著疫情持續升溫，民眾搶買「防疫保單」大爆單，於此同時，卻陸續有產險業者宣布停售商品，有立委就此直言批評：「保險公司是穩賺才賣、賠錢就不賣？」對此，金管會保險局指出，目前已召集仍有銷售「防疫保單」的14家產險公司，進行「道德勸說」並作出2點指示：
其一是由產險公司考慮是否提高風險限額，再盡量對外銷售給民眾。
其二是與已經停售的產險公司進行溝通，期能仔細研議後再上架新的防疫保險商品。
防疫保單仍有9家產險公司賣個人險
除了已經停售的台灣產物保險外，針對日前停售的國泰產物保險，以及有傳聞也要停售的富邦產物保險和旺旺友聯產物保險，金管會保險局表示，國泰產物保險停售的是專案部分，仍會重新設計再上架新商品，而旺旺友聯產物保險也是商品稍作了調整，是有要停售的商品，但是也會再上市其他新商品，還有富邦產物保險則沒有要停售的打算。
金管會保險局強調，目前市面上仍有14家產險公司銷售「防疫保單」個人險和企業險，合計共有27張商品市售；其中，銷售個人險的產險公司包括：兆豐產物保險、富邦產物保險、和泰產物保險、明台產物保險、新光產物保險、華南產物保險、新安東京海上產物保險、安達產物保險及旺旺友聯產物保險等，「民眾如果仍想投保防疫保單，還是可以買得到。」
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