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台股接下來是反彈行情？回升行情？後市唯量是問

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（1）日在電子股強勢反彈，航運股走高，其他傳產止穩下，指數延續反彈，早盤指數一度反彈至17,184點，不過在整體量能萎縮，顯示大盤追高心態相對保守下，指數漲幅收斂，終場指數上漲93點，收在17,162點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近期股價已經反彈至5月11日的往下跳空缺口17,137點~17,188點附近（今日最高點指差距4點就要完全回補），由於當時算是先前大盤受疫情衝擊後回檔的起跌點，因此，在指數反彈至此，整體指數算是收復疫情衝擊所影響的點數。

觀察本波指數從高點17,709點回檔至低點15,159點，共計回檔2,550點，若以反彈0.618黃金切割率來看，指數反彈滿足點約1,575點，位置在16,734點，以目前指數最高點，波段反彈已經超過2,000點，後續是否有機會從反彈變回升為目前可以注意重點。

以今日量能萎縮至5,000億元以下，5月17日以來整體量能潮也遠不如5月上旬，因此，量價呈現背離，因此，後續量能若無法放大，指數恐無法挑戰新高。

就類股的變化來看，若就上漲機率來看，食品、百貨過往6月上漲機率高達八成，預期食品股今年仍有機會表現不錯，主要為食品股主要為民生必需品，加上新台幣近期維持升值，對於以內需為主食品股有利，不過百貨類股短線可能會受到疫情影響，今年表現可能不如過往；另外電子類股今日占大盤成交比重回升至五成以上，來到51%，在後續量能若能持續維持在五成以上，6月電子有機會重回主流。

疫情 食品股

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