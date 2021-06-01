快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

在家買生鮮 刷彰銀卡最高10%現金回饋

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

國內疫情延燒，全民拚防疫，展現高度自律減少非必要外出。彰化銀行（2801）為與全民共同抗疫，宣布推出6月生鮮購物網站刷卡優惠，最高10%現金回饋。

彰銀表示，疫情期間，許多民眾改變民生物資採買的習慣，從到菜市場、超市採購，轉向選擇利用生鮮購物網站購買食品，為支持民眾減少外出群聚的機會，並鼓勵民眾使用無現金支付，減少實體鈔幣接觸降低傳染風險，特別推出指定生鮮購物網站刷卡優惠活動，自6月1日起至6月30日止，凡民眾使用彰銀信用卡於熊媽媽買菜網、安永鮮物、i3Fresh愛上新鮮等三大生鮮購物網站消費，單筆滿1，000元即送100元刷卡金，活動限量1千筆。此外，彰銀也祭出信用卡五大防疫生活優惠回饋方案：

方案一「防疫宅在家網購最高7%回饋，還可免費喝咖啡」，只要於PChome、MOMO、蝦皮刷彰銀信用卡單筆滿3萬元送2,100元、滿6仟元送300元刷卡金，另外舉辦8大電商單筆滿3仟元可獲得全家Let's Café 咖啡電子兌換券。

方案二「在家追劇、打電動、叫外送享6%現金回饋」，不論是Steam、PlayStation、XBOX、Nintend等線上遊戲；或Netflix、Spotify、YouTube等影音娛樂；或是Uber Eats、Foodpanda、有無外送等外送點餐，使用彰銀My樂卡皆享6%現金回饋。

方案三「量販、超市、生鮮、3C民生必須採買，回饋、分期省開銷」，指定生鮮購物網站，單筆滿1仟元送100元刷卡金；全聯PX Pay綁彰銀信用卡消費，天天最高4%福利點回饋；家樂福、大潤發、頂好、全國電子等知名通路享最高6期0利率。

方案四「行動支付零接觸，消費最高享6%」，使用彰銀My樂卡綁定6大行動支付 （台灣Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包、悠遊付）付款，最高享6%現金回饋。

方案五「綜所稅優惠延長至7月2日」，為協助客戶紓緩繳稅負擔，彰銀主動將綜所稅4重優惠活動延長期限至7月2日，民眾持彰銀信用卡繳納綜所稅，除享現金回饋外，亦享最高12期0利率優惠。

彰銀 信用卡 購物網

延伸閱讀

全家便利商店Let's Café 外送限定單品咖啡買一送一

8大咖啡手搖「買1送1」6月防疫優惠！外送星巴克買1送1、珍煮丹買1+1杯，還有咖啡買1送2

紓困4.0弱勢勞工看得到吃不到 綠營黨部籲放寬限制

防疫警戒難營業 新北議員促助外送、電商

相關新聞

還是撐不住 富邦防疫險喊部分停售

富邦產險表示，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，本公司自110年6月8日起暫停受理「疫起守護2.0」專案防疫保障「計畫二」新件；「計畫一」不受影響，若民眾有防疫險或疫苗險需求，仍可提供相關保障。

金管會核准台新金併保德信人壽 彰銀持股全交保管銀行

金管會今宣布，昨天5月31日正式核准台新金取得保德信人壽，並強調是「有條件式」核准，台新金要依規畫完成向金管會承諾的事項...

新冠確診者中壽融通理賠 插管處置比照氣切手術給付

新冠肺炎疫情持續嚴峻，已嚴重影響國內醫療量能，為保障保戶權益，中國人壽（2823）第二度宣布實施理賠新措施，中國人壽表示...

首例！花旗銀雙北5分行縮短營業時間 只開到1點半

花旗銀行今在官網宣布，因應近期新冠肺炎疫情，經綜合考量各地營業場所員工安全、客戶權益維護及中央流行疫情指揮中心減少人員流...

兆豐金上市疫苗保單 打疫苗不良反應多重保障

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險疫苗保單今天正式上線，兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案，提供給民眾接種疫...

防疫保單理賠別急！專家：釐清三大觀念心不慌

隨著新冠疫情確診人數急劇攀升，先前買氣爆棚的防疫保單，此時也不斷傳出理賠糾紛，金管會日前也已經表態要求保險公司對於理賠必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。