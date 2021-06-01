在家買生鮮 刷彰銀卡最高10%現金回饋

國內疫情延燒，全民拚防疫，展現高度自律減少非必要外出。彰化銀行（2801）為與全民共同抗疫，宣布推出6月生鮮購物網站刷卡優惠，最高10%現金回饋。

彰銀表示，疫情期間，許多民眾改變民生物資採買的習慣，從到菜市場、超市採購，轉向選擇利用生鮮購物網站購買食品，為支持民眾減少外出群聚的機會，並鼓勵民眾使用無現金支付，減少實體鈔幣接觸降低傳染風險，特別推出指定生鮮購物網站刷卡優惠活動，自6月1日起至6月30日止，凡民眾使用彰銀信用卡於熊媽媽買菜網、安永鮮物、i3Fresh愛上新鮮等三大生鮮購物網站消費，單筆滿1，000元即送100元刷卡金，活動限量1千筆。此外，彰銀也祭出信用卡五大防疫生活優惠回饋方案：

方案一「防疫宅在家網購最高7%回饋，還可免費喝咖啡」，只要於PChome、MOMO、蝦皮刷彰銀信用卡單筆滿3萬元送2,100元、滿6仟元送300元刷卡金，另外舉辦8大電商單筆滿3仟元可獲得全家Let's Café 咖啡電子兌換券。

方案二「在家追劇、打電動、叫外送享6%現金回饋」，不論是Steam、PlayStation、XBOX、Nintend等線上遊戲；或Netflix、Spotify、YouTube等影音娛樂；或是Uber Eats、Foodpanda、有無外送等外送點餐，使用彰銀My樂卡皆享6%現金回饋。

方案三「量販、超市、生鮮、3C民生必須採買，回饋、分期省開銷」，指定生鮮購物網站，單筆滿1仟元送100元刷卡金；全聯PX Pay綁彰銀信用卡消費，天天最高4%福利點回饋；家樂福、大潤發、頂好、全國電子等知名通路享最高6期0利率。

方案四「行動支付零接觸，消費最高享6%」，使用彰銀My樂卡綁定6大行動支付 （台灣Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包、悠遊付）付款，最高享6%現金回饋。

方案五「綜所稅優惠延長至7月2日」，為協助客戶紓緩繳稅負擔，彰銀主動將綜所稅4重優惠活動延長期限至7月2日，民眾持彰銀信用卡繳納綜所稅，除享現金回饋外，亦享最高12期0利率優惠。