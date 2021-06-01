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花旗銀後 金融業透露：已收到公文分行營業時間恐縮短

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

花旗宣布，5家熱區分行昨（31）日起縮短營業時間至1點半，為國內銀行第一家縮短營業時間。據了解，傳出5月28日，銀行公會有最新通知，各銀行業可以考量不同地區的分支機構客戶，核經董事會或常務董事會後，可彈性調整營業時間與各機構服務種類，在7個營業日內以書面備查，函報金管會並副知中央銀行，以及在官網公告。

各銀行已經陸續收到公文。金融業者指出，疫情嚴峻，目前董事會或常務董事會可經過視訊舉行，其中花旗銀動作加快，在5月31日就完成北部5家分行營業時間調整，縮短營業時間到下午一點半。

金融業者指出，其實在疫情爆發之時，各銀行就已經向銀行局反映，希望調整營業時間，但過去必須先報金管會取得核准再實施，日前銀行局已經研擬放寬銀行可先調整後備查，自金管會公文發放後，即日起實施。

金融業者指出，很多業者先前都在研議，希望部分在熱區的分行可以調整營業時間，保護員工安全、維護客戶權益，但銀行必須等待銀行局的同意才能調整營業時間。

花旗銀宣布後，星展銀、渣打銀、滙豐銀等外銀都尚未宣布調整，渣打銀表示，目前尚未計畫調整營業時間，但會隨視疫情變化，花旗銀目前則先調整5家分行營業時間。

根據各外銀統計，花旗銀在台北市有16家分行、新北市6家分行，星展銀在大台北地區有18家分行。

本土銀行中，永豐銀也尚未有調整營業時間公告，永豐銀在雙北擁有超過80間分行。

花旗 疫情 金管會

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