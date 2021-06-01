還是撐不住 富邦防疫險喊部分停售

富邦產險表示，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，本公司自110年6月8日起暫停受理「疫起守護2.0」專案防疫保障「計畫二」新件；「計畫一」不受影響，若民眾有防疫險或疫苗險需求，仍可提供相關保障。

富邦的「疫起守護2.0」防疫保單熱賣程度僅次於已經停售的台產防疫保單，疫起守護2.0「計畫二」疫起守護2.0「計畫一」保費1509元，隔離賠付3萬元；「計畫二」保費2515元，隔離賠付5萬元。

5月中疫情猛爆時，一度傳出富邦防疫保單要停售，在金管會出面「關心」之下，各產險公司都繼續接受投保，但隨著每天數百人確診，框列隔離人數更大增，住院理賠條件又放寬，富邦產險還是在風險控管及維持經營安全下，決定暫停銷售理賠金額較高的「計畫二」。