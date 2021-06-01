新冠確診者中壽融通理賠 插管處置比照氣切手術給付

新冠肺炎疫情持續嚴峻，已嚴重影響國內醫療量能，為保障保戶權益，中國人壽（2823）第二度宣布實施理賠新措施，中國人壽表示，因應疫情快速變化，已針對新冠肺炎確診者，訂定理賠新處理原則，包括「氣管內插管處置比照氣切手術給付」，此外還有「法定傳染病不視為除外責任」、「入住負壓隔離病房比照加護病房辦理」、「入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院」，讓確診保戶均可依投保險種規定，獲得理賠保障。

中壽表示，防疫警戒三級以上期間，若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療，經醫囑註明因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金。

此外，若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金，並啟動身故件、醫療件的快速理賠。

現階段民眾若有理賠申請等需求，都可藉由線上方式完成，像是中國人壽配合壽險公會所建置的「線上理賠」，以一站式「單一申請、文件互通」方式，讓保戶享更便捷的保險服務。

中壽表示，也與北市聯合醫院、萬芳醫院、新光醫院、國泰醫院合作「保險理賠醫起通」，保戶只需透過線上申請理賠並授權，此平台即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司。至於依法須隔離或不方便出門的保戶，也開放以傳真或e-mail方式先提出理賠申請，待疫情減緩時繳回正本文件。

而像是需要辦理保單借款、通訊方式變更、投資型資產配置、部分提領等常見交易項目，以及過去採郵寄方式辦理的表單下載、常見問題回覆、諮詢管道以及留言板等，中壽也結合「中壽e秘書」，全數整合在企網防疫服務專區，不僅24小時不打烊，保戶更可不需出門，減少與人群、業務員接觸的機會。