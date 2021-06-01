疫情嚴峻 花旗銀宣布縮短5家分行營業時間僅到1點半

花旗銀敦化分行一名員工染疫，花旗銀今（1）日宣布，昨（5／31）日開始，5家分行的營業時間提前到下午1點半關門，受影響的5家分行包括板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行、天母分行。

花旗銀解釋，主因為應台灣本土新冠肺炎疫情，經綜合考量各地營業場所員工安全、客戶權益維護及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等各項因素後，調整營業時間。

花旗銀並提出兩點：

（1）除上述縮短對外營業時間外，每日營業時間內，相關分行提供之業務範圍與各項客戶服務內容，原則上皆不受影響。

（2）請客戶優先使用網路銀行、行動銀行、電話理財中心及自動櫃員機等完成交易或帳務查詢，本行配合主管機關在第三級疫情警戒期間，自5月20日起減免網路銀行、行動銀行及實體ATM跨行轉帳手續費，歡迎多加運用線上金融服務。

國內全面升級三級警戒，但金管會未放行前，國內金融機構分行仍必須維持營業狀態。各銀行員每日早上前往分行工作，都形容自身心情戰戰兢兢，花旗銀此次開了提前關門的第一槍，其他銀行是否跟進，受到關注。