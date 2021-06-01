宅在家網購消費 刷一銀卡最高享22%優惠

國內新冠肺炎疫情嚴峻，網路購物成為重要的防疫消費管道，為了體貼卡友居家防疫的需求，第一銀行祭出多項優惠好康，不論是網購、美食外送、影音學習與追劇等網路優惠，刷iLeo信用卡回饋更高達22%。

第一銀行與各大電商通路，包含momo購物網、PChome線上購物、Yahoo購物中心、蝦皮購物、東森購物、生活市集等，於防疫期間月月加碼回饋率；另響應政府宣導居家辦公，居家防疫刷一銀卡，6月至momo購物網、PChome線上購物，累積分期消費滿額登錄，最高享11,000元刷卡金回饋或最高20%刷卡金回饋。使用iLEO信用卡至指定網購通路消費再享最高2%現金回饋，換算後回饋率高達22%。

防疫期間，一銀卡伴您享用世界美食外， 6月底前至Foodpanda、Uber Eats與foodomo刷一銀卡美食外送、透過數位影音通路如Netflix、KKTV、LiTV追劇、電玩娛樂Nintendo或親子線上學習，消費後登錄享筆筆10%回饋，使用iLEO信用卡指定通路再加碼2%，回饋率高達12%。

第一銀行特別就量販店通路舉辦促刷，每周六以一銀指定卡儲值全聯PX Pay享3%回饋，到家樂福線上購物網站當月累積刷卡消費滿3,800元贈100元刷卡金、屈臣氏網路商店/APP單筆滿888元(含)以上贈100元刷卡金，回饋率達11%。

第一銀行表示，使用行動支付可落實零接觸防疫，持iLEO信用卡綁定台灣Pay支付享4%、綁定Apple Pay、Google Pay、Line Pay或街口支付享3%現金回饋，刷一銀卡比付現金還要划算。