分行提早打烊花旗開第一槍 雙北五家分行只營業到1點半

因應新冠疫情全國進入三級警戒，人員減少外出，尤其是雙北地區疫情較為嚴重，花旗銀行針對雙北五家分行調整營業時間，銀行閉門時間從原本的「3點半」，改為下午「1點半」。

花旗銀行表示，因應近期新冠肺炎疫情，經綜合考量各地營業場所員工安全、客戶權益維護及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等各項因素後，將2021年5月31日起，調整五家分行對外營業時間成為周一至周五9:00-13:30。

營業時間提早至下午1點半結束的五家花旗分行分別為，新北市的板橋分行、永和分行，台北市的襄陽分行、敦化分行、天母分行。

儘管國內疫情嚴峻，但基於金融服務不能中斷，金管會銀行局長莊琇媛27日表示，銀行若要申請調整營業時間，原定須報金管會取得核准再實施，不過已研擬放寬為銀行可先調整後備查；花旗昨天傳出兩名員工公確診，並隨即宣布縮減五家分行營業時間。