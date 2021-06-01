新興市場債淨流入資金升溫 居三大債市之首

美國上周通膨擔憂一度高漲，但在聯準會出現緩解下，債市走勢回穩。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債外，投資級債與新興市場債持續迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額約為9.6億美元左右，新興市場債淨流入金額則是較前一周的1.9億美元大幅成長至14.1億美元，動能強勁。

安聯投信表示，美國5月消費者信心指數出現今年以來首度下滑，通膨預期指數則是小幅升高；此外，聯準會有官員指出近期雖有討論過縮減購債的時機，但仍會視市場及經濟狀況而定，且認為通膨壓力是短暫的，緩解市場擔憂。上周市場在經濟數據及聯準會消息影響下略有波動，美國10年期公債殖利率單周走跌，收在約1.59%左右；債市資產則是普遍走揚，包括全球通膨連結債、投資級債及高收益債等皆收紅，其中可轉債更是在股市帶動下漲幅明顯，單周漲幅來到2.2%左右。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，從基本面來看，疫苗於全球持續施打，其中歐美國家有望於接下來3至6個月達成群體免疫，新興市場則較為延後，預計於6至12個月後達成；此外，美國總統拜登持續推動大規模財政政策，並預估於下半年會尋求國會以預算協調程序通過，同時搭配加稅措施，對市場後續影響仍需觀察。

在市場關注的通膨議題方面，許家豪指出，原物料漲價及美國通膨數據雖上升，但因就業市場仍有變數，加上聯準會為了降低企業在經濟成長階段資本支出的借貸成本，及為維持金融市場穩定，在升息上應不會躁進，若通膨數據持續維持於高檔，也應會先逐步雖現行購債規模，之後才會考慮升息。

在債市投資方面，觀察包括美國VIX波動指數美元指數等多項指標走勢，整體金融市場風險偏好仍佳，加上仍然充沛的市場資金及逐漸上升的美債利率等因素，資金有望被吸引回流至部分債券，其中信用債如高收益債因具有較佳的殖利率及有望受惠景氣復甦有所表現，可望相對有表現空間；此外，在公債殖利率走升的期間，投資時也應做好存續期的控管，關注短天期債券優於長天期債券，降低到期前因利率上升對資產價格帶來的影響。