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永豐主辦首宗漁電共生聯貸 30.25億元完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
位於嘉義縣義竹鄉的漁電共生太陽能電廠。圖/泰陽光電提供
位於嘉義縣義竹鄉的漁電共生太陽能電廠。圖/泰陽光電提供

永豐金控（2890）旗下永豐銀行統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，總金額30.25億元，已正式與泰陽光電簽訂聯合授信合約 。

永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集九家金融同業共同主辦，分別為合作金庫、國際票券、第一銀行、王道銀行、新光銀行、安泰銀行、中華票券、上海銀行及台灣企銀。

資金投入建置位於嘉義縣義竹鄉的50 MW（Mega Watt；百萬瓦）溫室科技養殖電廠，配合政策推動漁電示範案場，達成土地多元利用，也是目前最大規模的漁電共生電廠，同步解決漁民在極端氣候遭遇的養殖困境並優化養殖環境，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；預計2021年第四季開始正式發電，共創漁業、綠能雙贏。

莊銘福表示，永豐銀行自2012年起跨足綠色金融領域，協助台灣企業接軌RE 100（100% Renewable Electricity；100%再生電力）的全球趨勢 ，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；2019年啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案，以擴大綠色金融服務範疇；迄今，永豐銀行融資合作的裝置容量約達0.75個核電廠。

向陽集團董事長陳貴光表示，創新太陽能結合溫室科技無毒養殖相關專利 ，可以提供漁民耐候禦寒最佳養殖環境。向陽全力與嘉義縣及地方政府，在永豐銀行支持下，聯合九家金融同業共同在布袋鎮及義竹鄉發展漁村再造，將一般傳統野外養殖徹底升級為溫室科技養殖專區，漁民安家立業也吸引青年返鄉發展，實現多方共贏並善盡企業社會責任。

太陽能電廠 永豐銀行 漁民

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