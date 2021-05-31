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熱錢滾滾來！新台幣匯率創24年新高 27.5元爆失守危機

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影
新台幣示意圖。記者杜建重／攝影

熱錢今（31）日大舉匯入約7億美元，激勵台北股匯雙漲，新台幣匯率氣勢如虹，盤中強升1.84角、最高升抵27.583元 ，終場在中央銀行調節下，升值金額縮至1.1角，以27.657元作收，連兩升並創24年新高，總成交量15.36億美元；匯銀主管表示，近期新台幣將有機會闖破27.5元關卡。

回顧5月，非美貨幣升貶互見，新台幣匯率單月強升2.93角、升幅達1.06%，人民幣升幅1.64%，超越新台幣，星元升值0.26%。

相較於走勢堅挺的新台幣，台灣主要貿易對手國韓元走勢疲軟，5月貶值0.24%，日圓貶值0.74%。

台股今日開高震盪，終場以17,068.43點作收，上漲197.57點，重返萬七大關。其中，外資買超131.31億元。

外資不只加碼股市，也持續匯入台灣。匯銀主管透露，外資今日匯入至少7億美元，加上出口商蜂擁拋匯、美元買盤又空虛，新台幣匯率盤中迅速闖破27.7、27.6字頭，最高衝至27.583元，最多升值1.84角。

匯銀主管透露，新台幣太強、美元乏人問津，老大（指央行）尾盤進場調節，但買進的美元也不是很多，終場新台幣升值金額還是突破1角，匯價以27.657元作收，創下24年新高，前高為1997年4月25日的27.637元。

展望後市，匯銀主管說，短期內，新台幣匯率有機會挑戰27.5元關卡，關鍵在於「央行要不要守」，直到今日，央行買進美元調節的意願都不甚積極，若接下來也是如此，27.5元也可能失守。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，1個月期目標價由前一日的27.528元，上修至27.43元，顯示海外法人押寶，新台幣匯率短期內將有機會升破27.5元。

匯銀主管說，在人民幣升值帶動下，新台幣近期走勢強勁，外資積極匯入加碼股市，加上出口商手中有賣不完的美元，讓新台幣匯率缺乏貶值理由，估計短期內，新台幣升值基調不會改變。

新台幣 台幣匯率

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