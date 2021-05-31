台新銀推3大宅金融 協助全民啟動防疫數位生活

新冠肺炎疫情持續肆虐，因應全國疫情三級警戒期間，民眾應避免非必要性外出及聚會，以降低群聚感染風險。台新銀行金融服務不間斷，提供民眾不出門也可以享有的各式數位金融服務及優惠，無論是開戶、轉帳、繳費、報稅、理財，或準備防疫物資，皆可線上完成，與大家一起守護台灣。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，台新金融（2887）服務24小時不間斷，不論是開立銀行帳戶、轉帳、繳費、理財或是申辦貸款等許多金融服務都可以不用親自到分行臨櫃辦理。

第一、網銀、行動銀、Richart APP、Richart Life APP繳費免出門

民眾可透過台新網路及行動銀行、Richart APP、台新及Richart官網等多元管道完成所需服務，最快5分鐘即可搞定。台新銀行為響應政府政策，全國疫情三級警戒期間，民眾只要透過台新網路銀行、行動銀行、Richart APP及網路ATM跨行轉帳，全面免收手續費。此外，除使用台新網路銀行及行動銀行、Richart APP、Richart Life APP免出門可快速完成水電費、信用卡、電信費繳款外，即日起至6月30日使用台新行動銀行APP繳費，每完成一筆生活繳費還可參加全聯5,000元禮券抽獎。

第二、Richart Life APP上的線上購物平台Richart Mart 備齊防疫物資

包國儀表示，除了線上金融服務外，台新銀行也跟異業合作，在Richart Life APP上提供線上購物平台Richart Mart，協助備齊防疫物資，讓民眾不用人擠人也能享受網購的便利。

第三、台新Pay到四大超商購物結帳 免接觸零錢防疫做到好

若習慣到實體門市補貨的民眾，台新銀行鼓勵使用電子支付，降低接觸感染風險，在全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK等四大超商都可使用台新Pay，結帳快速方便又安全，凡於今(2021)年底前綁定台新@GoGo卡支付最高可享6%回饋。5月綜所稅、營所稅申報期也因應疫情延期至6月底，台新Richart同步展延繳稅及信貸優惠期間，新戶登入並使用Richart VISA金融卡或信用卡繳交綜所稅，最高可獲得800元回饋，讓民眾不僅靈活運用資金，還能減輕繳稅負擔。

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