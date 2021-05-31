六月宣告利率 除新壽外大型壽險業幾乎全不變

因應七月改款潮來臨，六月絕大多數壽險業所銷售的利變型商品，宣告利率幾乎全數維持不變。今（31）日提早出爐的包括南山人壽、富邦人壽、中壽（2823）、全球人壽、遠雄人壽（5859）都已宣布不調整，據了解國泰人壽、台灣人壽也不會調整，新光人壽擬調降，但幅度明（1）日才會正式公布，亦謂幾乎大型壽險業6月均選擇暫時觀望。

保險局公布保險業第六回生命表即將於7月1日正式上路，因為死亡率有調整，市場預估會使用生命表的壽險保單，可能會有一定降價，雖然對終身壽險、長天期壽險的影響幅度比較少，大約只會有5~10%左右調整，但是市場即將迎接新上架商品前，主要壽險公司擬對宣告利率先按兵不動，觀察市場整體狀況再決定，因此明天各大壽險業即將公告6月利變保單最新宣告利率，但絕大多數公司都已表態不調整。

目前富邦人壽、南山人壽、中壽、三商美邦人壽（2905）、全球人壽、遠雄人壽六家都已表示，6月宣告利率維持不變。目前只剩國泰人壽、新光人壽與台灣人壽還未正式對外公布，不過據了解，國泰人壽與台灣人壽二家也將傾向不調整，而新壽考慮要調降台幣保單的宣告利率。 目前市場主要美元宣告利率維持在2.85~3.3%之間。

新光人壽4月曾調高後美元保單最高利率達到3.3%，其他如全球人壽與南山人壽、遠雄人壽最高也達到3.2%，富邦人壽最高達到3.2%，台灣人壽維持在最高3.15%。美元宣告利率保單目前仍相對具有競爭優勢，今年保險業二大銷售主力，以投資型保單跟美元保單為主。據金管會統計，目前美元保單銷售前三強是南山人壽、中國人壽與國泰人壽。

受惠新台幣升值的效應，加上各家壽險業利變保單並未大舉「降息」，甚至部份業務今年來還加碼美元保單宣告利率，因此據金管會統計，美元保單首季新契約保費57.22億美元、年增達37％，幅度較前2月20％擴大。其中，投資型保單27.54億美元、年增達1.69倍。其中以利變商品占大宗的傳統型保單29.68億美元，年減6％，不過衰退幅度較前2月19％明顯收斂。

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