快訊

彰化65歲男疑去過北部阿公店染疫 還獨自開車跑遍半個台灣

六月宣告利率 除新壽外大型壽險業幾乎全不變

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

因應七月改款潮來臨，六月絕大多數壽險業所銷售的利變型商品，宣告利率幾乎全數維持不變。今（31）日提早出爐的包括南山人壽、富邦人壽、中壽（2823）、全球人壽、遠雄人壽（5859）都已宣布不調整，據了解國泰人壽、台灣人壽也不會調整，新光人壽擬調降，但幅度明（1）日才會正式公布，亦謂幾乎大型壽險業6月均選擇暫時觀望。

保險局公布保險業第六回生命表即將於7月1日正式上路，因為死亡率有調整，市場預估會使用生命表的壽險保單，可能會有一定降價，雖然對終身壽險、長天期壽險的影響幅度比較少，大約只會有5~10%左右調整，但是市場即將迎接新上架商品前，主要壽險公司擬對宣告利率先按兵不動，觀察市場整體狀況再決定，因此明天各大壽險業即將公告6月利變保單最新宣告利率，但絕大多數公司都已表態不調整。

目前富邦人壽、南山人壽、中壽、三商美邦人壽（2905）、全球人壽、遠雄人壽六家都已表示，6月宣告利率維持不變。目前只剩國泰人壽、新光人壽與台灣人壽還未正式對外公布，不過據了解，國泰人壽與台灣人壽二家也將傾向不調整，而新壽考慮要調降台幣保單的宣告利率。 目前市場主要美元宣告利率維持在2.85~3.3%之間。

新光人壽4月曾調高後美元保單最高利率達到3.3%，其他如全球人壽與南山人壽、遠雄人壽最高也達到3.2%，富邦人壽最高達到3.2%，台灣人壽維持在最高3.15%。美元宣告利率保單目前仍相對具有競爭優勢，今年保險業二大銷售主力，以投資型保單跟美元保單為主。據金管會統計，目前美元保單銷售前三強是南山人壽、中國人壽與國泰人壽。

受惠新台幣升值的效應，加上各家壽險業利變保單並未大舉「降息」，甚至部份業務今年來還加碼美元保單宣告利率，因此據金管會統計，美元保單首季新契約保費57.22億美元、年增達37％，幅度較前2月20％擴大。其中，投資型保單27.54億美元、年增達1.69倍。其中以利變商品占大宗的傳統型保單29.68億美元，年減6％，不過衰退幅度較前2月19％明顯收斂。

保單 壽險業 國泰人壽

延伸閱讀

保險小百科／再保險機制 鞏固防護網

專家教你保／善用保單特色 規劃退休生活

疫情升高 台灣人壽宣布放寬住院治療理賠認定

旺旺產險防疫保單政策轉彎 疫應俱全專案持續銷售

相關新聞

合庫北士林承攬商確診新冠肺炎 21員工急快篩均為陰性

合庫銀行總行接獲北士林分行通報該分行清潔膳食張姓承攬商，經檢疫後5月29日確診新冠肺炎，該分行立即於5月30日（日）請專...

台新銀推3大宅金融 協助全民啟動防疫數位生活

新冠肺炎疫情持續肆虐，因應全國疫情三級警戒期間，民眾應避免非必要性外出及聚會，以降低群聚感染風險。台新銀行金融服務不間斷...

央行示警：壽險公司面臨較高市場風險

中央銀行今（31）日發布最新一期金融穩定報告，內容提及，人壽保險公司獲利及資本均提升，但面臨較高市場風險。

對抗宅憂鬱 中壽獨家捐助線上心理健康平台建置

全國持續三級警戒，長時間居家工作、上課，加上過度關注疫情資訊，許多人出現焦慮恐慌、失眠等心理失衡問題，尤其確診隔離者不能...

盤中觸及27.5字頭！新台幣收27.657元 創24年新高

股匯雙漲，新台幣匯率在5月最後一個交易日氣勢如虹，盤中一度激升1.84角、最高升抵27.583元 ，終場以27.657元...

中壽今宣布啟動視訊投保 數位簽名取代親晤親簽

長期推動數位轉型，中國人壽（2823）今（31）日宣布配合金管會放寬人身保險投保規定，啟動遠距視訊錄音錄影方式投保，以視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。