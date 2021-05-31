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彰化65歲男疑去過北部阿公店染疫 還獨自開車跑遍半個台灣

國泰金捐款加碼 共捐贈六縣市八醫院1.72億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續擴大，全國醫護人員與醫療量能都面臨極大挑戰，國泰金控再度捐款1.32億元（合計捐款總額1.72億元），一同與全民齊心抗「疫」。圖／資料照片
新冠肺炎疫情持續擴大，全國醫護人員與醫療量能都面臨極大挑戰，國泰金控再度捐款1.32億元（合計捐款總額1.72億元），一同與全民齊心抗「疫」。圖／資料照片

新冠肺炎疫情持續擴大，全國醫護人員與醫療量能都面臨極大挑戰，國泰金控（2882）繼5月26日捐款四千萬後，再度捐款1.32億元（合計捐款總額1.72億元），一同與全民齊心抗「疫」。國泰金控董事長蔡宏圖心繫疫情，得悉各地醫療院所亟需資源投入所以再次捐款。因應最近以來的發展，增加捐款金額與對象，期能為需要的縣市政府盡一份心力，把資源挹注在最需要的地方。

國泰金控表示，此次的新增擴大捐款包括台北市政府、新北市府各1000萬（前後合計各2000萬）台中市政府500萬、桃園市政府1000萬、基隆市政府500萬、彰化縣政府1000萬。

在醫護體系方面，台大醫院增加捐款1200萬元（前後合計捐款2000萬）、台北榮民總醫院1500萬、三軍總醫院1000萬、台北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐款1500萬）、新北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐款1500萬）、部立臺北醫院1000萬、天主教輔仁大學附設醫院1200萬、部立桃園醫院500萬，總計累積捐款金額為1億7200萬。

國泰金強調，台灣此刻最需要全民齊心來一同遵守防疫措施，國泰更期以企業責任回饋社會，用溫暖堅強的力量凝聚共識，一起化解外界紛擾，配合政府政策，齊心為醫護人員加油打氣，和全民一同守護台灣，儘快揮別疫情的陰霾，恢復美好日常。

捐款 國泰金控 醫護人員

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