央行示警：壽險公司面臨較高市場風險

中央銀行今（31）日發布最新一期金融穩定報告，內容提及，人壽保險公司獲利及資本均提升，但面臨較高市場風險。

央行指出，去年壽險公司稅前盈餘較前一年年大幅增加33.26%至2,061億元，主要因積極處分股債實現獲利推升投資收益所致。去年底平均資本適足率回升至299.13%，權益對資產比率亦大幅提升至8.57%。

去年底，壽險公司國外投資部位成長至18.66兆元，鑑於今年以來部分金融市場強勁反彈似與實體經濟脫鉤，恐有泡沫化之虞，加上美債殖利率攀升，恐衝擊債券評價利益，壽險公司面臨較高之股票投資風險及利率風險。

央行金融穩定報告指出，全球經濟嚴重衰退後可望復甦，但金融脆弱度持續累積。

去年新冠肺炎疫情對經濟衝擊甚鉅，在貿易萎縮、經濟活動停擺及供應鏈中斷影響下，全球經濟成長率驟降至-3.5%，為大蕭條以來最嚴重衰退，且先進及新興經濟體均陷入負成長；全球消費者物價指數（CPI）年增率則因原油及其他能源價格下跌而降至2.1%。

展望今年，受惠於各國陸續施打疫苗、防疫措施放寬及寬鬆財政與貨幣政策支持，加上基期較低，IHS Markit預估全球經濟成長率將大幅回升至5.7%，全球CPI年增率則因原物料價格持續回溫，預測將回升至3%。然而，IMF提出警告，配送疫苗之物流問題及疫苗普及程度與有效性等不確定因素，均可能再度重創全球經濟。

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