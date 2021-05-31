國內疫情嚴峻 惠譽：台灣銀行業維持「穩定」評等展望

國內本土新冠疫情確診案例攀升，不過國際信評機構惠譽預期，台灣現有受評銀行於2021年至2022年將維持穩健的財務體質。

惠譽信評今（31）日報告指出，國內儘管面臨疫情挑戰，台灣銀行業於2020年的放款成長為6%，高於2019年的4%，主要源於房貸及不動產業放款，預期資產品質惡化將可能來自於紓困放款與海外曝險，但因台灣的經濟韌性以及我們預期國內不動產市場將維持穩定，前述風險應屬可控。

惠譽指出，因隨著稍微較高的放款成長、減緩的利差壓力以及穩定的手續費收入成長，預期2021年至2022年銀行之獲利能力將維持穩定。

另外，因所有的受評銀行普通股權益第一類資本比率於2020年底皆維持穩定或略為提升，惠譽預期，受評銀行將維持適切的資本水準以因應2023年至2024年較高的資本要求。

惠譽今年4月將四家受評銀行展望從負向調整至穩定，包含中國信託商業銀行(A/穩定)、京城銀行 (BBB/穩定)、陽信銀行 (A-(twn)/穩定)、瑞興銀行(A-(twn)/穩定)，惠譽認為，所有台灣受評的銀行現行皆為穩定的評等展望，基於其自身的信用體質或經評估在必要時將受到台灣政府(AA-/穩定)的支援。

惠譽表示，目前疫情對經濟的衝擊得以受到控制，但若之後疫情持續擴散導致經濟活動及製造業受限且最終對出口、國內消費與投資產生重大影響，將可能抵銷惠譽經濟成長預測值的上行風險。

2020年台灣 GDP成長為3.1%，惠譽預測2021年及2022年的成長率則分別為4.5%及3.6%。2021年前四個月的強勁出口對惠譽原先的預測值構成上行風險。

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