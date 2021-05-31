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盤中觸及27.5字頭！新台幣收27.657元 創24年新高
股匯雙漲，新台幣匯率在5月最後一個交易日氣勢如虹，盤中一度激升1.84角、最高升抵27.583元 ，終場以27.657元作收，升值1.1角，連兩升並創24年新高，台北外匯經紀公司成交量10.71億美元。
台股今日開高震盪，重返萬七大關，一度衝達17113.33點，終場以17,068.43點作收，上漲197.57點，成交量5,356.6億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超131.31億元。
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