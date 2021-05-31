快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

美官員續滅通膨火 人民幣漲破心理關卡

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
大陸連續釋出人民幣雙向波動是常態的訊息，市場推估監管單位對人民幣浮動的容忍度提升、匯率彈性可望擴大。本報系資料照片
大陸連續釋出人民幣雙向波動是常態的訊息，市場推估監管單位對人民幣浮動的容忍度提升、匯率彈性可望擴大。本報系資料照片

交通銀行台北分行今（31）日發表人民幣周評指出，大陸27日召開外匯市場自律機制工作會議，結論與先前中國人民銀行副行長劉國強表示人行注重預期引導，保持人民幣匯率合理均衡水平概念一致。在岸人民幣(USDCNY)受此激勵一舉大破市場預設的官方心理關卡6.40，認為監管對人民幣浮動的容忍度提升、匯率彈性可望擴大。

大陸外匯市場自律機制工作會議認為，目前市場總體保持平衡，人民幣雙向波動是常態，應堅持以市場供需為基礎，採行有管理的浮動匯率制度，避免偏離風險中性的炒匯行為，促進實體經濟的穩健發展。方向清晰。

雖周間美指略微回彈，且6.40附近價位傳有大行拋匯，導致盤中震盪加劇，但周線漲勢仍猛，直取三年新高。在岸人民幣中間價從周初6.4408兌1美元，一路走揚0.85%，最後以6.3858元作收;離岸人民幣(USDCNH)同步收復2018年以來的高位，最高攻至6.3582後收於6.3585元，從年初開盤走升1435點，漲至2021年最高，年內漲幅2.2%。

上周有多位美國聯準會官員發表談話，持續降低市場對於縮表及升息的疑慮，財政部長葉倫在國會聽證會上持續其校正後的鴿派說法，力挺美國總統拜登的財政預算案。但甫公布的4月核心PCE物價指數年增3.1%為29年新高，月增0.7%優於預期。加上初領失業金人數下降至疫情以來新低，帶動10年期美債殖利率從周間低點反彈，美指也站回90關卡。

本周 市場靜待美國聯準會評估勞動力重要指標的非農就業數據公布，若符合或優於預期，市場風險情緒波動不可避免，也將重新點燃美債和美指上行動力。以費波南希回測(Fibonacci retracement)來分析，USDCNH在6.35關卡前若能有支撐，則預估走回在6.40附近測試上檔壓力的雙向波動格局。

貨幣市場方面，人行上周持續等量續作百億逆回購續作的操作風格，資金面受月末影響而有收斂，隔夜質押式回購利率DR001跳高至2.1636%，較前日走揚46個基點，7天回購利率DR007來到2.3086%。觀察Shibor報價區間則明顯持穩無太大的變動：O/N及1周價格落在2.166% 到2.278%、1個月報2.404%、6個月在2.663%、1年2.912%，僅1~4點的微調。雖短期跨月資金利率略有彈升，但1個月以上價格持穩，月末不至於有過大的資金壓力。

境外人民幣因匯率勢頭強勁，中資大行香港開始在USDCNH SWAP市場出手換入人民幣，各期限點數皆被拉抬向上，導致周間境外拆款市場隔夜利率波動尤其劇烈。從CNH Hibor來看，上周五O/N報2.666%，較前日1.01317%大幅彈升，呈現短天期倒掛的情形；1個月以上長天期報價則穩於窄幅波動，漲跌互見。

人民幣匯率 美國聯準會

延伸閱讀

就市論勢／車電、航運、造紙 可留意

全球市場觀測站／新興股債 錢景閃亮

無視通膨高漲打擊市場信心 歐股收紅

各國連手打擊加密貨幣 戳破市場泡沫背後有陰謀？！

相關新聞

中壽今宣布啟動視訊投保 數位簽名取代親晤親簽

長期推動數位轉型，中國人壽（2823）今（31）日宣布配合金管會放寬人身保險投保規定，啟動遠距視訊錄音錄影方式投保，以視...

與日本經產省交流 資策會建議共推Asia DX

日本經濟產業省代表3月拜訪資策會交流，相關報告5月正式出版；資策會建議日本可考慮與地緣親近的台灣合作，共同推動亞洲數位轉...

合庫銀徵才 最高起薪6.4萬元

合庫銀行表示，業績不畏疫情逆勢成長，2020年員工平均福利費用高達178萬元，非管理職員工平均薪資達138萬元的合作金庫...

股匯雙漲！新台幣勁揚1.03角 午盤暫收27.664元

新台幣今（31）日午盤升值1.03角，暫收27.664元兌1美元，成交金額7.44億美元；台股開高走高，新台幣上午盤最高...

居家防疫帶動 富邦媒電子書瀏覽量翻倍成長

全國疫情三級警戒宣布延至6月14日，居家娛樂需求提升帶動電子書閱讀風氣興起。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，自...

鞏固市場信心 證交所向國內外投資人宣導台股體質強健

為向外國投資人傳遞台灣資本市場體質強健訊息，臺灣證交所善用英文官網建立的防疫專區，以及每月發行的英文機構投資人電子報等多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。