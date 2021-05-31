美官員續滅通膨火 人民幣漲破心理關卡

交通銀行台北分行今（31）日發表人民幣周評指出，大陸27日召開外匯市場自律機制工作會議，結論與先前中國人民銀行副行長劉國強表示人行注重預期引導，保持人民幣匯率合理均衡水平概念一致。在岸人民幣(USDCNY)受此激勵一舉大破市場預設的官方心理關卡6.40，認為監管對人民幣浮動的容忍度提升、匯率彈性可望擴大。

大陸外匯市場自律機制工作會議認為，目前市場總體保持平衡，人民幣雙向波動是常態，應堅持以市場供需為基礎，採行有管理的浮動匯率制度，避免偏離風險中性的炒匯行為，促進實體經濟的穩健發展。方向清晰。

雖周間美指略微回彈，且6.40附近價位傳有大行拋匯，導致盤中震盪加劇，但周線漲勢仍猛，直取三年新高。在岸人民幣中間價從周初6.4408兌1美元，一路走揚0.85%，最後以6.3858元作收;離岸人民幣(USDCNH)同步收復2018年以來的高位，最高攻至6.3582後收於6.3585元，從年初開盤走升1435點，漲至2021年最高，年內漲幅2.2%。

上周有多位美國聯準會官員發表談話，持續降低市場對於縮表及升息的疑慮，財政部長葉倫在國會聽證會上持續其校正後的鴿派說法，力挺美國總統拜登的財政預算案。但甫公布的4月核心PCE物價指數年增3.1%為29年新高，月增0.7%優於預期。加上初領失業金人數下降至疫情以來新低，帶動10年期美債殖利率從周間低點反彈，美指也站回90關卡。

本周 市場靜待美國聯準會評估勞動力重要指標的非農就業數據公布，若符合或優於預期，市場風險情緒波動不可避免，也將重新點燃美債和美指上行動力。以費波南希回測(Fibonacci retracement)來分析，USDCNH在6.35關卡前若能有支撐，則預估走回在6.40附近測試上檔壓力的雙向波動格局。

貨幣市場方面，人行上周持續等量續作百億逆回購續作的操作風格，資金面受月末影響而有收斂，隔夜質押式回購利率DR001跳高至2.1636%，較前日走揚46個基點，7天回購利率DR007來到2.3086%。觀察Shibor報價區間則明顯持穩無太大的變動：O/N及1周價格落在2.166% 到2.278%、1個月報2.404%、6個月在2.663%、1年2.912%，僅1~4點的微調。雖短期跨月資金利率略有彈升，但1個月以上價格持穩，月末不至於有過大的資金壓力。

境外人民幣因匯率勢頭強勁，中資大行香港開始在USDCNH SWAP市場出手換入人民幣，各期限點數皆被拉抬向上，導致周間境外拆款市場隔夜利率波動尤其劇烈。從CNH Hibor來看，上周五O/N報2.666%，較前日1.01317%大幅彈升，呈現短天期倒掛的情形；1個月以上長天期報價則穩於窄幅波動，漲跌互見。

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