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台企銀法說會 總行居家辦公待分行分流穩定後再啟動

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）今天下午法說會，由發言人、副總經理張佑銘主持，張佑銘在法說會開場時致詞表示，台企銀目前在疫情熱區分行已有進行分組居家辦公，總行的居家辦公則會等到實施居家辦公的分行運作穩定後，再行研擬啟動。

今、明兩天各家公股行庫陸續啟動大規模的分行與總行分組居家辦公，台企銀也將在明天6月1日開始針對北北基41家分行實施居家辦公，但是總行則是尚無計畫。張佑銘下午法說會開場主動提到，將會等到分行的居家辦公運作穩定之後，再來啟動總行部門的分組居家辦公。

居家辦公 法說會 台企銀

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