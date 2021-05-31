台企銀法說會 總行居家辦公待分行分流穩定後再啟動
台企銀（2834）今天下午法說會，由發言人、副總經理張佑銘主持，張佑銘在法說會開場時致詞表示，台企銀目前在疫情熱區分行已有進行分組居家辦公，總行的居家辦公則會等到實施居家辦公的分行運作穩定後，再行研擬啟動。
今、明兩天各家公股行庫陸續啟動大規模的分行與總行分組居家辦公，台企銀也將在明天6月1日開始針對北北基41家分行實施居家辦公，但是總行則是尚無計畫。張佑銘下午法說會開場主動提到，將會等到分行的居家辦公運作穩定之後，再來啟動總行部門的分組居家辦公。
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