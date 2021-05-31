中壽今宣布啟動視訊投保 數位簽名取代親晤親簽

長期推動數位轉型，中國人壽（2823）今（31）日宣布配合金管會放寬人身保險投保規定，啟動遠距視訊錄音錄影方式投保，以視訊、數位簽名替代親晤親簽程序，並以電子保單方式發單，投保過程完全零接觸，在防疫警戒三級(含)以上期間，降低客戶外出及接觸之感染風險，同步滿足民眾顧慮及保障需求，讓保戶及業務人員都安全、安心，確保社會大眾人人健康安全。

中壽積極運用保險科技，協助客戶只要3步驟，輕鬆簡單完成遠距視訊投保體驗。業務人員透過中壽獨家開發的數位工具，將相關投保文件備妥並以線上方式提供給客戶。

客戶只要透過手機或平板電腦以及Line，進行以下3步驟。包括一、與業務人員以視訊錄音錄影方式進行身份與投保意願確認；二、客戶在行動載具上進行數位簽名完成視訊親晤親簽作業；三、將必要文件拍照上傳資料回公司即進入核保流程。

簡便3步驟，在家防疫期間只要拿起手機、動動手指就能進行投保，待疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司。承保前，中壽會進行電訪以保障客戶權益；核保通過且以信用卡授權扣款或網路銀行匯款完成首期保費繳付後，以手機簡訊寄發電子保單點擊下載，透過視訊投保、電訪、電子保單，讓投保過程便捷快速零接觸。

除視訊投保外，對於因抽樣、高齡或保額需作體檢者，中壽亦可透過「視訊生調」或自行提供近一年內之健檢報告替代，以減少進出醫院之必要。疫情持續嚴峻，已嚴重影響國內醫療量能，為保障保戶權益，以及讓投保更安心，中壽第二度宣布實施理賠新措施，並啟動視訊投保機制，與客戶一同守住防疫陣線，讓社會早日恢復原有的平安和樂。

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