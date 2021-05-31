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抽勇士冠軍紀念TEE、紀念帽 富邦證券同慶勇士封王

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
富邦證同慶勇士封王，6月1日起，新開戶成功且於活動期間成交一筆台股零股或定期定額滿3,000元，就能參加台北富邦勇士冠軍紀念TEE、紀念帽抽獎活動。（富邦證券提供）
富邦證同慶勇士封王，6月1日起，新開戶成功且於活動期間成交一筆台股零股或定期定額滿3,000元，就能參加台北富邦勇士冠軍紀念TEE、紀念帽抽獎活動。（富邦證券提供）

富邦證券繼歡慶60周年抽獎活動，將於6月15日圓滿落幕外，好康加碼再一波，為慶祝台北富邦勇士拿下PLG職籃元年年度總冠軍，自6月1日起，新開戶成功且於活動期間成交一筆台股零股或定期定額滿3,000元，就能參加台北富邦勇士冠軍紀念TEE、紀念帽抽獎活動，一起分享榮耀時刻。

富邦證券表示，原富邦定期定額有32檔ETF可供投資人選擇，今年2月另精選49檔定期定額投資標的供投資人選擇，深受客戶喜愛，2021年第1季定期定額客戶數每月扣款已超過4萬戶，每月扣款金額也突破4.5億，持續成長中。零股交易更是提升年輕族群加入投資行列的意願，根據證期局統計，去年證劵市場新增開戶數達148.8萬戶，年增74%，其中以30歲以下的年輕族群居多約33%，若以零股交易計算的話，零股交易成長約五成，其中近八成不到40歲。

這次台北富邦勇士拿下PLG職籃元年年度總冠軍，富邦證券希望年輕人和球迷朋友動起來，快加入富邦證券行列，同時於活動期間內完成任一筆台股零股交易或定期定額單筆滿3000元，就有機會把台北富邦勇士冠軍紀念TEE、紀念帽帶回家，活動只到6月底。

富邦證券特別貼心提醒，防疫不出門、保持社交安全距離，請投資人多多使用富邦證券的線上服務，包括線上開戶及APP下單等，從現在開始小額投資，累積財富，富邦證券與您一起開創財富新價值。

富邦勇士

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