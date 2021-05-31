擁抱金飯碗！合庫銀徵才290名 起薪最高64K

擁抱「金」飯碗的機會又來了！公股行庫合庫銀行今年第二梯次對外徵才，配合畢業季開出290名職缺，包含儲備菁英、一般金融人員、資訊、資安、數位金融科技及理財等，共計22項類組，為了廣納多元人才，除了資訊相關之專業人員之外，其餘類組均不限科系。

合庫指出，其中45名儲備菁英是每年吸引許多應屆畢業生或在學同學爭相詢問的理想職缺，其資格條件只要碩士以上學歷、英文程度達約當英檢中高級以上即可報考，並有機會躋身年收入百萬的金融新貴行列。

同樣不限科系的還有142個名額的一般金融人員，只要學士以上畢業即可報名，經正式任用後，一年各項薪資福利合計上看75萬元，讓有志於金融業的新鮮人贏在最佳起跑點。

去年合庫員工平均福利費用高達178萬元，非管理職之員工平均薪資達138萬元的合作金庫，在董事長雷仲達的領導下，業績不畏疫情逆勢成長，銀行人力需求也穩步跟進，今年度總計招募近400名新進員工，其中第二梯次對外甄試自6月4日起開放網路報名，最高月薪的類組起薪可達64K，歡迎對金融業具熱忱的各科系社會新鮮人及欲轉職的各類人才加入。

面對數位金融時代，合庫銀行自董事長雷仲達接任以來，積極推動組織年輕化，大舉招募青年學子以加速優化人力結構，迄去年止共計對外招募超逾1500名新進員工。

合庫銀行身為歷史悠久的大型指標性銀行，擁有同業最多的270間國內分行，本次職缺區域也幾乎涵蓋各個縣市，為網羅全台各大學院校的優秀學生，在董事長雷仲達的持續支持下，今年更擴大舉辦校園徵才活動，自3月起規劃深入北中南22所大學辦理30場的線上與實體企業說明會和就業博覽會，宣傳合庫優良的企業文化、升遷制度及員工福利，由在合庫服務的學長姊直接與學弟妹面對面交流，分享工作經驗，而於各校已辦理的實體企業說明會，平均每場參加人數超逾百人。

另因應海外分行的拓展，合庫銀行招募儲備菁英至今已邁入第10年，提供優秀人才良好的薪酬福利和未來發展性，試用期滿後第一年，儲備菁英的薪資、福利、獎金等收入合計可達將近百萬元，進行後將接受密集培訓課程、分行輪調實習等訓練，透過實務歷練增強金融專業，在短短兩年內實現登上國際金融舞台的夢想。

合庫銀行秉持人才是企業競爭力的關鍵，也是永續經營的基石，董事長雷仲達對於人才培育不遺餘力，積極響應政府改善勞工薪資條件、注重員工福利，將合庫打造為備受肯定的幸福企業，110年合庫再度榮獲「保險龍鳳獎」，連續三年蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎的殊榮，更於5月獲得第17屆遠見CSR「公益推動組」楷模獎，未來亦將繼續努力善盡企業社會責任，朝國際永續標竿企業邁進。

本次合庫銀行招考委託財團法人台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間自今年6月4日起至今年6月30日止，筆試日期則訂於今年7月17日。新進人員招募相關資料，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。另為因應COVID-19疫情，本次甄試防疫措施將遵照中央疫情指揮中心之規定及配合金融研訓院相關規劃辦理。筆試及面試等重要時程如因疫情有所異動，以合作金庫銀行及金融研訓院網站最新公告為準。

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