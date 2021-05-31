股匯雙漲！新台幣勁揚1.03角 午盤暫收27.664元
新台幣今（31）日午盤升值1.03角，暫收27.664元兌1美元，成交金額7.44億美元；台股開高走高，新台幣上午盤最高達27.609元兌1美元，升值1.58角。
美股上周五收紅，台股早盤以16,948.47點開高，一度衝高至17,113.33點，新台幣早盤以27.77元兌1美元，貶值0.3分開出，之後轉為升值，股匯呈現齊揚。
新台幣上午盤最低為27.78元兌1美元，貶值1.3分，最高則是勁升1.58角，達27.609元兌1美元，午盤以27.664元兌1美元暫收。
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