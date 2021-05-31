居家防疫帶動 富邦媒電子書瀏覽量翻倍成長

全國疫情三級警戒宣布延至6月14日，居家娛樂需求提升帶動電子書閱讀風氣興起。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，自疫情升溫至今電子書瀏覽量較去年同期成長近1倍，商品成交率亦較上月翻倍成長。其中，又以「商業理財」、「飲食食療」、「文學小說」類書籍最受青睞。

富邦媒表示，疫情期間消費者不忘透過電子書線上吸收新知，其中「商業理財」類書籍長期受消費者關注，拿下「居家防疫電子書十大熱銷榜」3席次，包含熱銷冠軍「圖解最高勝率手機當沖」符合忙碌上班族的手機當沖投資法；熱銷第二名的「人脈複利：打造高價值連結」，研究來自37個產業的上百位一流人才，剖析人脈建立的策略思維，學習如何打造生涯複利成長的優勢策略。

另外，許多人選則「文學小說」消耗居家時間，像是「暮光之城系列珍藏版套書」登上熱銷第三，「暮光之城」系列小說占據國內外各大排行榜長達三年的時間，並透過電影深得許多讀者的心。

而居家防疫期間自煮需求提升，透過「飲食食療」、「生活風格」類書籍學習如何健康飲食也備受消費者青睞。飲食食療類的「會開瓦斯就會煮 續攤」拿下熱銷第四名，20萬粉絲敲碗催，大象主廚再次放大絕分享壓箱寶，超多全新菜色首次發表，號稱廚房必備傳家神書；還有熱銷第七名的「一日三餐減醣料理」，一書即可學習各一日三餐的限醣家常菜，符合台灣人飲食習慣，養成不嗜醣的易瘦體質。

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