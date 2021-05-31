快訊

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

居家防疫帶動 富邦媒電子書瀏覽量翻倍成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

全國疫情三級警戒宣布延至6月14日，居家娛樂需求提升帶動電子書閱讀風氣興起。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，自疫情升溫至今電子書瀏覽量較去年同期成長近1倍，商品成交率亦較上月翻倍成長。其中，又以「商業理財」、「飲食食療」、「文學小說」類書籍最受青睞。

富邦媒表示，疫情期間消費者不忘透過電子書線上吸收新知，其中「商業理財」類書籍長期受消費者關注，拿下「居家防疫電子書十大熱銷榜」3席次，包含熱銷冠軍「圖解最高勝率手機當沖」符合忙碌上班族的手機當沖投資法；熱銷第二名的「人脈複利：打造高價值連結」，研究來自37個產業的上百位一流人才，剖析人脈建立的策略思維，學習如何打造生涯複利成長的優勢策略。

另外，許多人選則「文學小說」消耗居家時間，像是「暮光之城系列珍藏版套書」登上熱銷第三，「暮光之城」系列小說占據國內外各大排行榜長達三年的時間，並透過電影深得許多讀者的心。

而居家防疫期間自煮需求提升，透過「飲食食療」、「生活風格」類書籍學習如何健康飲食也備受消費者青睞。飲食食療類的「會開瓦斯就會煮 續攤」拿下熱銷第四名，20萬粉絲敲碗催，大象主廚再次放大絕分享壓箱寶，超多全新菜色首次發表，號稱廚房必備傳家神書；還有熱銷第七名的「一日三餐減醣料理」，一書即可學習各一日三餐的限醣家常菜，符合台灣人飲食習慣，養成不嗜醣的易瘦體質。

電子書 富邦媒 疫情

延伸閱讀

疫情下送餐關懷不打烊 門諾基金會日送670個餐盒

防疫零接觸！Acer Gadget ⾏動⽀付⼿環募資登場

【重磅快評】防疫指揮中心頻頻盜壘 但能安全上壘嗎？

溫朗東／縣市長典範！紮實做防疫，不喊口號，嚴謹到近乎無聊！

相關新聞

新台幣午盤勁揚1.03角 暫收27.664元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.664元，勁揚1.03角，成交金額7.44億美元

居家防疫帶動 富邦媒電子書瀏覽量翻倍成長

全國疫情三級警戒宣布延至6月14日，居家娛樂需求提升帶動電子書閱讀風氣興起。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，自...

鞏固市場信心 證交所向國內外投資人宣導台股體質強健

為向外國投資人傳遞台灣資本市場體質強健訊息，臺灣證交所善用英文官網建立的防疫專區，以及每月發行的英文機構投資人電子報等多...

日盛長照產業收益不動產證券化基金6月23日開募

根據國家發展委員會最新統計，台灣於2018年已成為高齡社會（老年人口占比超越14%），且2025年將邁入超高齡社會（老年...

新台幣若再升下去 楊應超：會有企業跳出來說話

新台幣匯率上周五（28日）收在27.767元兌1美元，續創24年新高，科克蘭資本董事長楊應超認為，短期在外資仍進來買台股...

MCU漲價效應 新唐股價衝高創新天價

微控制器（MCU）廠新唐今天股價表現強勁，早盤一度達新台幣86.6元，創歷史新高價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。