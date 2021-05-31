快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

鞏固市場信心 證交所向國內外投資人宣導台股體質強健

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
證交所積極向外資宣導台股基本面穩健，上市公司獲利表現佳等資訊，加強投資人對台灣資本市場之信心。(臺灣證交所提供)
證交所積極向外資宣導台股基本面穩健，上市公司獲利表現佳等資訊，加強投資人對台灣資本市場之信心。(臺灣證交所提供)

為向外國投資人傳遞台灣資本市場體質強健訊息，臺灣證交所善用英文官網建立的防疫專區，以及每月發行的英文機構投資人電子報等多重管道，向外資宣導台灣防疫成效佳，台股基本面穩健，上市公司獲利表現佳等資訊，並說明資本市場相關疫情應變措施，期透過即時透明的雙語資訊揭露，加強投資人對台灣資本市場之信心。

全球新冠疫情自2020年年初蔓延至今，今(2021)年出現傳染力更強的變種病毒後，世界各國疫情出現另一波高峰。台灣亦受此波疫情影響，確診人數自5月中起增加，然相對各國而言，新冠確診人數及占比仍低。

證交所說，全球疫情爆發後，各國經濟皆受大幅衝擊，但台灣經濟表現良好，2020年經濟成長率維持正成長3.11%；2021年第1季經濟成長率達8.16%，為10年半單季最高；2021年預估經濟成長率更達4.64%，顯見經濟動能強勁。

加權指數自今年年初站上15,000點大關後，亦屢創新高，實屬難能。亮眼的經濟數據，同步體現在上市公司優異的營收獲利表現，經統計全體上市公司今年第1季總稅前淨利9,300億元，較去年第1季增幅184.39%；今年1至4月全體上市公司營收總計11兆7,531億元，較去年同期成長24.76%；今年4月全體上市公司營收總計3兆641億元，較去年同期成長21.9%。

證交所並表示，資本市場的營運對國家經濟影響重大，為保障投資大眾權益及營運持續不中斷，證交所已啟動異地備援及居家辦公機制，並有多個備援系統可供運作，平日亦定期演練相關切換作業。證交所未來將密切注意市場變化，確保上市公司資訊揭露的即時性，並督促券商配合股市相關維運措施，另將持續配合中央流行疫情指揮中心及主管機關指示，適時採取相關措施，以維護市場交易秩序及穏定。

英文官網防疫專區「Contingency Measures for the Pandemic」網址如下：https://www.twse.com.tw/en/page/about/measures.html

英文機構投資人電子報「The Taiwan Monthly」網址如下：https://twmonthly.twse.com.tw/

證交所英文官網防疫專區(臺灣證交所提供)
證交所英文官網防疫專區(臺灣證交所提供)

疫情 上市公司

延伸閱讀

勁揚逾200點 台股重返萬七點

台股6月天 外資唱旺

就市論勢／車電、航運、造紙 可留意

台指期 短線震盪

相關新聞

日盛長照產業收益不動產證券化基金6月23日開募

根據國家發展委員會最新統計，台灣於2018年已成為高齡社會（老年人口占比超越14%），且2025年將邁入超高齡社會（老年...

新台幣若再升下去 楊應超：會有企業跳出來說話

新台幣匯率上周五（28日）收在27.767元兌1美元，續創24年新高，科克蘭資本董事長楊應超認為，短期在外資仍進來買台股...

MCU漲價效應 新唐股價衝高創新天價

微控制器（MCU）廠新唐今天股價表現強勁，早盤一度達新台幣86.6元，創歷史新高價

新台幣早盤勁升1.15角 一度觸及27.652元

新台幣今（31）日早盤以27.77元兌1美元，貶值0.3分開出；台股早盤以16,948.47點開高，新台幣一度觸及27....

櫃買中心：可持續發展債券發行量突破500億元

合作金庫（5880）於今(31)日發行新台幣10億元可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，該檔債券為國內公營行庫所發行的...

防疫破口？領股東會紀念品仍見人潮

雖然因應新冠肺炎疫情，金管會已下令上市櫃公司召開股東會需延期，但未針對領取股東會紀念品有所規範，進入領取股東會紀念品旺季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。