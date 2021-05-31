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日盛長照產業收益不動產證券化基金6月23日開募

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

根據國家發展委員會最新統計，台灣於2018年已成為高齡社會（老年人口占比超越14%），且2025年將邁入超高齡社會（老年人口占比超越20%），勞動力日益無法支應，這也促使標榜為退休做準備的年金保險銷售熱絡；然而，針對人均持有保單量超越全球均數且居冠的台灣人來說，因應「長壽風險」並非只有保險一途，投入受惠人口老化趨勢需求的「長照REITs」，藉該資產定期租金收益與長期資本增值機會累積退休金，已然成為解決長壽風險的良方。

日盛投信看好「長照REITs」後市表現，將在6月23日推出全台首檔以「長照REITs」為主軸的共同基金「日盛長照產業收益不動產證券化基金」，基金海外顧問為駿利亨德森投資，除了收益，本基金也重視成長性，為同時布局REITs與股票雙資產的基金，提供新台幣、美元二種計價幣別。

日盛投信表示，台灣投資人對不動產投資信託（REITs）以及該類別之共同基金並不陌生，惟過往REITs多以辦公大樓、商場等不動產為投資標的，然而「長照REITs」特殊之處便是將老年人口最需要、且獲得妥善管理的醫療辦公大樓、急症後護理設施、高齡住宅和記憶保健社區等不動產加以證券化，並將相關不動產標的之「租金收益」及「土地增值收益」以配息的形式發放給投資人。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，隨著人口老化趨勢與需求倍增，「長照相關不動產」擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。

王亨表示，本基金聚焦於全球長期照護、醫療生技等相關題材之不動產證券化商品及股票，由於不動產證券化商品同時具有穩定現金收益與不動產利得的雙重性質，投資團隊將依據投資標的之成長性、流動性、收入品質、資產品質，以及未來收益預測趨勢等指標，採取由下而上（Bottom-up）策略篩選適合之個別投資標的，並以具有穩定現金收益為優先擇股，以創造優化風險調整後的投資報酬。

長照 人口老化

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