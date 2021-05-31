新台幣早盤勁升1.15角 一度觸及27.652元
新台幣今（31）日早盤以27.77元兌1美元，貶值0.3分開出；台股早盤以16,948.47點開高，新台幣一度觸及27.652元兌1美元，升值1.15角。
美股上周五收高，道瓊工業指數上漲64.80點，或0.18%，收34529點；標普500指數上漲3.22點，或0.07%，收4204.11點；Nasdaq指數上漲12.45點，或0.09%，收13748.7點；費半指數上漲27.28點，或0.86%，收3186.55點。
美股上周五美股溫和走高，台股今日開高後衝上萬七，新台幣以貶值開出，早盤低點達27.78元兌1美元，貶值1.3分，一度觸及27.652元兌1美元，升值1.15角。
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