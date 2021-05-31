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櫃買中心：可持續發展債券發行量突破500億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

合作金庫（5880）於今(31)日發行新台幣10億元可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，該檔債券為國內公營行庫所發行的首檔可持續發展債券，國內可持續發展債券發行總額首度突破新台幣500億元。

櫃買中心表示，合作金庫這次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，5年期，票面利率為固定利率0.4%，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任外部評估機構及出具驗證報告，債券所募資金在綠色投資計畫部分，將用於太陽能及風力發電專案及廢棄物回收處理或再利用設備的放款；在社會效益投資計畫部分則配合政府政策，投入協助無自有住宅家庭購屋及特別族群創業之相關專案的放款。

櫃買中心說，可持續發展債券制度自109年10月實施以來，發行規模已達新台幣504億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀（1402）、台北富邦銀行、智利政府及合作金庫所發行，櫃買中心期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金的融資管道，並為國內投資人提供更多元的投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站之「永續發展債券」專區查詢。

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