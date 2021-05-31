防疫破口？領股東會紀念品仍見人潮
雖然因應新冠肺炎疫情，金管會已下令上市櫃公司召開股東會需延期，但未針對領取股東會紀念品有所規範，進入領取股東會紀念品旺季之際，熱門領股東會紀念之處仍可見到不少投資人前往領取。
目前除中鋼（2002）等極少數上市櫃公司宣布要延後股東會紀念品領取時間，絕大多數公司交由股務代理券商處理，而多數股務代理券商也仍依原定時程發放，僅少數股務代理券商在券商網站公布部分公司股東會紀念品的領取時間有所更動。
股務代理券商發放股東會紀念品的做法也不一樣，多數在戶外發放，僅少數股務代理券商會安排專人引導排隊人龍，甚至有酒精消毒作法，多數股務代理券商則依過往做法，未有特別防疫作為。
除了股務代理券商之外，還有股東會委託書徵求場所也會發放股東會紀念品，遇到熱門股東會紀念品發放時，都可見到許多投資股東前往領取；其中，常見到搭乘大眾運輸前往領取股東會紀念品的銀髮族，在目前環境下，防疫狀況特別令人關注。
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