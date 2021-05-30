富邦集團加碼捐款全台十醫院及六縣市 金額達2億元

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，醫療量能負荷龐大，富邦集團今(30)日宣布擴大捐助的力度及廣度，將加碼捐款全台十個醫療院所及六縣市政府合計1億7,700萬元，連同上周宣布捐贈之2,300萬元，共計捐款新台幣2億元。其中1億4,000萬元將由富邦金控（2881）捐助，6,000萬元則將由大股東蔡氏家族透過富邦慈善基金會捐助予相關單位，期盼能為政府及醫護人員提供即時支援，為全民抗疫注入溫暖的力量，幫助台灣挺過疫情。

為支持醫護人員日以繼夜堅守崗位、為全台抗疫持續奮戰，富邦金控宣布，擴大捐贈全台十個醫療院所，包含對臺大醫院增加捐款1,700萬元、合計捐贈2,000萬元；臺北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部臺北醫院各1,500萬元；台北醫學大學附設醫院、天主教輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院各1,000萬元；彰化基督教醫院500萬元。

同時，富邦金控將擴大捐款臺北市政府、新台市政府防疫專戶各1,000萬元，合計捐款雙北市政府各2,000萬元；並捐款台中市政府、桃園市政府各1,000萬元；基隆市政府、彰化市政府各500萬元，協助共同對抗疫情。富邦集團已於5月25日宣布捐贈臺北市及新北市防疫專戶各1,000萬元及臺大醫院300萬元，累計將捐贈新台幣2億元。

富邦集團董事長蔡明忠表示，有感於新冠肺炎疫情持續嚴峻，我們期盼盡己所能，給予各地方政府、第一線醫療院所及醫護人員更多的支持，擴大捐款至全台六縣市政府及十家醫療院所合計共2億元，期盼發揮「同島一命、團結抗疫」的精神，與全台灣攜手抗疫。同時，也希望藉由我們的拋磚引玉，號召社會各界共同成為政府及第一線醫護人員最堅實的防疫後盾！

富邦金控董事長蔡明興表示，在防堵疫情的緊要關頭，非常感謝醫護人員冒著風險，在防疫最前線守護全民健康。富邦金控期盼善盡企業的力量，累計捐款新台幣2億元，除了捐款六縣市政府防疫專戶共計7,000萬元，更擴大捐助全台十家醫療院所合計1億3,000萬元，希望能為緊繃的醫療體系提供即時的支援，為醫護人員加油打氣！

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，面對疫情肆虐，富邦亦期望能為社會注入正向力量、努力實踐正向關懷，期盼能與社會大眾同心協力，攜手圍堵疫情、度過難關。

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