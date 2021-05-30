疫情助攻！國人首季行動支付突破5,000億元大關

新冠疫情改變國人減少用現金改用嗶支付的習慣，銀行局副局長林志吉說「用了就回不去」。據金管會最新五大行動支付統計，截至2021年3月底止，累計交易金額正式突破5,000億元大關，大約是5,032億元左右，其中光第一季就新增802億元，尤其值得注意的是，手機綁金融卡一舉超越綁信用卡跟手機綁電子支付，亦首次衝上支付金額比重第一位。

行動（手機）支付交易主要分成五大類別，包括手機綁信用卡（如Apple pay）、手機綁金融卡（如台灣pay）、手機綁電子票證（如悠遊卡、一卡通）、手機下載支付錢包（如街口支付、LINE PAY）及MOPOS收單（指行動收單刷卡機）。

智慧手機普及，加上新冠疫情一波未平一波又起，國人使用嗶支付取代現鈔頻率增加，帶動行動支付金額顯著成長！據金管會最新公布我國金融機構行動支付交易金額統計，截至2021年3月底止是802億元，雖僅較去年同期成長66.74%，但累計金額達5,032億元，正式突破5,000億大關。

銀行局指出，我國行動支付從2016年開始發展，每年呈倍速成長。據統計開放首年2016年3月至12月交易量只有14.9億元，但到了2017年就已有148億元、2018年更快速成長到478億元，2019年全年更已突破千億元交易量，2020年突破2千億元大關，2021年可望突破3千億元大關。

金融業者分析，在疫情發燒下，國人5月開始減少出門、消費，預計行動支付交易金額是否還能成長成為變數，但也因為疫情關係，國人更不愛現金交易改採行動支付，全年交易金額可望再突破，以目前進度來看，全年要超過3,000億元不是太難。不過隨著基期墊高，現在要再如過去倍數飛躍成長較有難度。

不過若從五大交易態樣來分析，每年趨勢都有大變化，例如過去國人都直接用手機上有的支付功能直接綁信用卡交易，占最大宗，但去年電子支付機構百家齊鳴，商家與使用場域也大增，民眾更願意用行動電子支付，去年才剛首度超越信用卡，但今年首季又被手機金融卡凌駕。

行動支付申請信用卡均有年齡限制，手機綁金融卡更簡便，因此無論在成長率145.38%與總金額292億元二大方面，今年手機綁金融卡第1季都登上五大態樣之首。手機綁電子支付仍以279億元排第二高，手機綁信用卡211億元排第三，二類都較去年有四成以上成長幅度，基本上與手機金融卡三足鼎立，其他像是行動收單(mPOS)與行動票證比例都占極低。

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