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癌症患者因疫情無法住院治療 壽險公司從寬給付保險金
疫情嚴峻，雙北醫療資源緊繃，許多癌症患者將住院治療改為門診治療，卻面臨商業保險不給付的狀況，衛福部長陳時中昨表示，盼保險公司考量病人困境。今天多家壽險公司接連宣布，保戶如果原本應住院治療，只要有診斷證明，並請醫師註明「因醫院滿載無法收治住院，改門診治療」等字，壽險公司將照常給付住院保險金。
因應疫情嚴重，雙北醫院病床都先留給確診患者，導致其他疾病患者無法住院治療，只能改門診方式進行，但恐就不符合住院醫療險的保單條款約定，恐無法順利獲得理賠。考量這段期間是疫情特殊情況，壽險業者達成共識，在此特殊期間祭出彈性作法。
台灣人壽今公告，新冠肺炎疫情警戒升級達第三級以上，若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療，經醫囑註明因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金。
南山人壽也宣布，在疫情持續升溫，醫療量能緊繃之際，為了讓客戶的治療不中斷，守護客戶的健康，如保戶罹患癌症經醫師診斷必須住院，但因醫院量能不足改以門診治療時，將視為住院，給付住院醫療保險金，提供溫暖關懷的理賠服務。
富邦人壽宣布，疫情警戒三級以上期間，原需住院接受治療之保戶，惟因本次疫情而經醫囑建議，改採醫院門診或急診方式治療者，將從寬視為住院，依其病況及療程給付住院醫療保險金。
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