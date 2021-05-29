疫情升高 台灣人壽宣布放寬住院治療理賠認定

面對嚴峻新冠肺炎疫情，嚴重影響國內部分醫院量能不足，中國信託金控（2891）子公司台灣人壽今（29）日對外公告，新冠肺炎疫情警戒升級達第三級（含）以上，若保戶依其病況及療程，原應住院接受治療，經醫囑註明因醫院滿載、無法入院而需改採醫院門診治療時，則視同符合保單條款住院的約定，可依條款給付相關的保險金，落實公平待客原則，關懷保戶疫情所需。

台灣人壽為服務保戶，因應疫情快速變化，對確診者相關放寬理賠認定措施，如：法定傳染病不視為除外責任；法定傳染病取消30日疾病等待期限制；入住負壓隔離病房比照加護病房住院項目；依政府安排入住集中檢疫所或防疫旅館，視為入住普通病房，確診保戶均可依投保險種規定，獲得理賠保障。

疫情期間，台灣人壽客服專線0800-099-850及理賠窗口服務不中斷，為避免接觸人群，台灣人壽提供保戶四種便捷理賠管道，保戶可多加利用：

一、照相理賠，登入台灣人壽保戶天地「龍e賠」，線上填寫申請資料，拍照上傳理賠文件，即可完成申請，正本文件再寄回本公司。 二、醫院串聯，登入台灣人壽保戶天地「eClaim理賠區塊鏈」及「理賠醫起通」，線上填寫申請資料，授權合作醫院傳送就醫資料，即可完成理賠申請。 三、超商理賠，保戶可在7-11 統一超商ibon 生活便利站，依照導引式表單填寫申請資料，掃描上傳理賠文件，正本文件交給7-11櫃檯寄回本公司即完成理賠申請。 四、醫院墊付，保戶於合作醫院住院時，打電話向該公司申請確認，即可以理賠金扣抵住院醫療費用。合作醫院名單詳見該公司官網。

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