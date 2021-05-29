該搶防疫保單嗎？專家說三面向著手

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，防疫保單也跟著搶破頭，第一金人壽表示，防疫保單多為1年期定期險，並且不含有「保證續保」機制，保障期間過了就失去防護。

民眾面對未來多種病毒發展以及自身健康管理的不確定性，不妨重新檢視醫療保障的完整度，用三大醫療保障盾牌：實支實付型醫療險、住院日額型醫療險及重大傷病險，來建立完整的醫療保護網。

一、實支實付型醫療險：搞定醫療雜費。

不限新冠肺炎，疾病治療過程，都會產生各種需要自費的醫療費用，第一金人壽建議民眾，透過實支實付型醫療險築起防護網。

例如，金先生投保給付限額3,000元的實支實付型醫療險，假設2,500元的醫療費中，健保只給付500元，由於金先生自費額度2,000元在最高限額3,000元內，保險公司會依據收據，給付2,000元理賠金；若自付額為4,000元，保險公司則會依據最高限額，理賠3,000元的保險金。

第一金人壽總經理林元輝提醒，實支實付型醫療險需特別留意，保單條款中的給付項目應包含「超過全民健康保險給付之住院醫療費用」，才能支應健保沒有給付的醫療雜費。

二、住院日額型醫療險：補貼長期醫療費。

不論因新冠肺炎或施打疫苗引起不良反應而需住院治療，或因治療其他疾病需要住院，都可以利用住院日額型醫療險補貼相關醫療費用。

林元輝解釋，住院日額型醫療險會依據實際住院天數 x 住院日額保險金進行理賠。舉例來講，小安投保住院日額3,000元的第一金人壽醫定安心定期健康保險，若小安不幸確診新冠肺炎，住院治療三天，只要符合理賠條件，第一金人壽會給付住院三天 x 住院日額3,000元/天 = 9,000元的住院日額理賠金。

住院日額針對單一事件，多會有理賠天數上限，以醫定安心為例，同一保單年度的同一次住院(含入住加護病房、燒燙傷中心期間)，最高理賠天數為365天。

三、重大傷病險：補足併發症狀醫療費。

疫情是一時的，各項重大疾病如心臟病、癌症等加總起來對人生的威脅更大，重大傷病險能在人生卡關時提供最有力的經濟支援。

重大傷病險的保障項目包含「因呼吸衰竭需長期使用呼吸器」，對於這波新冠肺炎，若不幸需要長期使用呼吸器，有助減輕一些醫療費用負擔。

第一金人壽建議，民眾如欲規劃前述三項醫療保障，建議先看看既有的主約保單是否能以「附約」方式投保，按理保費應較為便宜。

林元輝表示，疫情火速蔓延，幾百元的防疫保單確為一時之選，但如果能將隨機式的保障規畫調整為長期性的完整防護，儘管疫情變化一波又一波，也不必因醫療防護不足而擔心害怕。

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