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獨／北病南送病床不夠 CDC再徵中油嘉義訓練所為檢疫所

金融業染疫又一樁 元大銀行內勤員工新冠確診

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）28日深夜發布訊息，表示元大金子公司元大銀行一名內勤同仁，於5月22日察覺健康狀況有異就醫，後續進行核酸檢測，於5月28日經查詢檢測結果為陽性。

除提供該位同仁必要協助外，元大銀行第一時間已依照政府防疫指引執行相關作為，該員因工作性質單純，無跨樓層區域業務往來，對營運業務未造成影響。

本案在同仁通報後，元大銀行立即啟動防疫作為，包括對該確診同仁持續給予關懷協助，對該確診同仁可能在公司接觸對象進行疫調分級，並依據接觸密度安排居家隔離或加強自主健康管理。大樓全面清潔消毒及其他必要作為。

這是元大金子公司第三名員工染疫，之前元大證券、元大期貨均各有一名員工確診，元大銀行員為第三例。

元大金控表示，除實施居家上班、異地辦公等分地分流作為外，也將持續以高強度防疫作為，確保同仁工作環境與營運場地健康安全。

元大金控

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