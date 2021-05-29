不畏疫情，外資持續匯入，激勵台北股匯雙漲，台股昨（28）日在外資買超186.9億元下，大漲269點收16,870點，改寫本波反彈來新高；新台幣匯率昨天盤中一度衝上27.706元、最多升值1.6角，終場以27.767元作收，盤中與收盤均創24年新高。

儘管國內疫情嚴峻，本周股、匯依然活跳跳，集中市場本周大漲568點，漲幅3.4%；新台幣也升值1.73角，升幅0.62%。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等法人看法，台股站回所有均線，多方勢頭強於預期，下周有機會挑戰17,000點，只是疫情干擾仍在，後市審慎不悲觀，建議邊看邊走，可逢高進行減碼，區間操作為宜。

美國就業數據優於預期，加上傳出拜登政府將提6兆美元預算案，激勵美股27日四大指數漲多跌少，台股在熱錢大舉敲進半導體、大型金控、傳產原物料相關大型股下，一甩前一日MSCI明晟半年度調整權重生效干擾，終場上漲269點收16,870點，創本波反彈高點，成交量縮至4,976億元。

昨日集中市場19大類股同步收紅，電子、傳產、金融各有指標股強勢表態。三大法人同步買超261億元，其中，外資轉買186.9億元，在台指期淨空單則小增712口至24,066口；投信連五買並擴大買超至39.7億元；自營商轉買超34.5億元。向來與外資對作的八大公股行庫則轉賣超57.7億元，為4月27日以來最高。

匯市部分，新台幣匯率昨日在外資匯入與出口商大舉拋匯下，盤中一度衝上27.706元、最多升值1.6角，終場在央行尾盤調節下升值5.5分，收27.767元，總成交量為16.35億美元。

匯銀主管透露，外資和出口商站在同一方向，美元買盤又空虛，所以央行尾盤不得不進場調節。

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